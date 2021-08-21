Башкирия в топе по популярности у россиян: глава госкомитета Эльмира Туканова о туризме в республике

Фото: Сайт Госкомитета по туризму Республики Башкортостан

На этой неделе «Комсомольская правда» в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» пообщалась председателем Государственного комитета Башкирии по туризму Эльмирой Тукановой. Наша собеседница рассказала о перспективах развития туристической отрасли в республике, о промежуточных итогах летнего туристического сезона, о пяти самых значимых туристических объектах в регионе, а также поделилась подробностями межрегионального проекта «Большой Урал».

Исследования регионального Госкомтуризма Башкирии показали, что в первом полугодии 2021 года турпоток в республике составил 1,9 миллиона человек.

– Это значительно больше, чем в прошлом году. В то время были ограничения, самый рост и пик пандемии. Но в связи с этим и сформировался тренд на оздоровительный и экологический туризм. На территории Башкирии находится 215 особо охраняемых природных территорий, среди которых есть озера, реки, пещеры и замечательные леса. Башкирия в этот летний сезон пользуется очень большой популярностью, – заявила Туканова.

В этом году Башкирия, по словам председателя Госкомитета, вновь попала в топ-10 регионов России, востребованных в летний туристический сезон. На такие направления, как курорты Краснодарского края и Крымского побережья, в 2021 году был очень высокий спрос, и не все туристы смогли провести отдых там. Поэтому так же востребованными оказались регионы, в которых хорошая экология, есть большое количество водоемов и оборудованные места для отдыха.

ОТДЫХ В БАШКИРИИ И ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

Вместе с аномальной жарой в Башкирию пришли лесные пожары. Эльмира Туканова рассказала, как данные бедствия повлияли на туристическую отрасль в регионе. Некоторые пожары, по ее словам, были спровоцированы самими отдыхающими. Специалисты Госкомтуризма в связи с этим многократно проводили специальные брифинги, в которых рассказывали туристам и туроператорам о соблюдении правил отдыха поведения на природе.

– Хочу отметить, что пожары никак не повлияли на туристическую отрасль в Башкирии, поскольку все пожары оперативно старались тушить и, в принципе, в тех туристических зонах, которые являются излюбленными местами отдыха, мы такой проблемы не наблюдали, – рассказала председатель госкомитета.

«ТУРИСТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К НАМ ВНОВЬ И ВНОВЬ»

Как считает Туканова, коронавирусная пандемия некоторым образом благотворно повлияла на развитие туризма в республике, сформировав новые тренды.

– Люди стали больше заботиться о своем здоровье, стали больше обращать внимание на то, что отдыхать надо чаще. Поскольку туристы не могут планировать путешествия далеко и надолго, и решение о поездке принимается спонтанно, то сейчас популярностью пользуются «Туры выходного дня». Таково сейчас потребительское поведение практически всех туристов России, – отметила Эльмира Туканова.

Туканова, помимо прочего, отметила, что Башкирия пользуется популярностью в основном у жителей соседних регионов. В топ-5 регионов, из которых в республику прибывает наибольшее количество отдыхающих вошли Свердловская, Челябинская и Тюменская области, а также Пермский край и Республика Татарстан.

– Особенность «Туров выходного дня» в том, что они формируют устойчивый интерес к тому месту, в котором туристы побывали однажды. Если человек приехал на короткий период и ему понравилось, то скорее всего он вернется еще не раз. Причем вернуться он может в тот же самый сезон. И действительно, мы отмечаем, что многие, кто однажды побывал у нас, очень хотели бы увидеть что-то еще, и в итоге возвращаются. Но это касается категории туристов, которые предпочитают путешествовать самостоятельно, – пояснила Туканова.

Капова пещера Фото: Андрей КУЗЬМИН

5 ЛУЧШИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ МЕСТ В БАШКИРИИ

«Комсомолка» попросила назвать председателя Госкомтуризма топ-5 туристических мест в Башкирии, которые она считает наиболее значимыми и какие сама собирается посетить в ближайшее время.

– В первую очередь, я считаю, заслуживают внимания наши геопарки «Торатау» и «Янган-Тау». Кстати, «Янган-Тау» – первый в России геопарк, который вошел в список наследия «Юнеско». «Торатау» уже подал заявку, и мы ждем этого замечательного дня, когда он приобретет тот же статус. На третьем месте для меня это, конечно, пещера Шульган-Таш (Капова пещера). Сегодня пользуется она большой популярностью у туристов. Далее это гора Иремель, на которую восходит, наверное, каждый второй турист, который посещает республику. Ну а пятое место – это Павловское водохранилище. Оно благодаря такому жаркому лету и большому количеству объектов инфраструктуры на побережье стало одним из самых популярных мест отдыха в нашем регионе, – поделилась с нами председатель Госкомтуризма в Башкирии.

Павловка Фото: Андрей КУЗЬМИН

ОБНОВЛЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Туканова отметила, что и Инзерские зубчатки пользуются популярностью у туристов. Чиновник поблагодарила общественников, которые встали на защиту тропы на зубчатки.

– Благодаря их деятельности и поддержке законодательного собрания были внесены изменения в закон о туризме и туристической деятельности Башкирии. На законодательном уровне было закреплено понятие туристического маршрута. Это значит, что теперь паспортизированный и занесенный в реестр турмаршрут имеет охранную грамоту. То есть, прежде чем производить какие-либо изменения на данном маршруте, их необходимо согласовывать как с главами районов, так и Госкомтуризмом, – пояснила Туканова.

Эльмира Наилевна также подчеркнула, что принятие новой поправки в закон позволяет турмаршрутам получать необходимую инфраструктуру. Там будут строиться визит-центры, компетентные сотрудники которых будут водить экскурсии, сдавать в аренду оборудование и обслуживать этот маршрут.

Зубчатки Фото: Андрей КУЗЬМИН

ЧТО ДАСТ ТОРАТАУ СТАТУС «ЮНЕСКО»

Во время нашей беседы мы вернулись к теме присвоения геопарку «Торатау» статуса «Юнеско». Председатель комитета рассказала, почему для природного объекта так важно получить международный статус.

– Во-первых, это признание мировым сообществом особой значимости того или иного объекта. Во-вторых, объект получает очень большую целевую аудиторию, которая может насчитывать в себе миллионы людей. Третье – статус предполагает соблюдение регламента, который в дальнейшем не дает возможности происходить каким-либо негативным изменениям на территории геопарков, – объяснила чиновник.

Напомним, работа по присвоению геопарку «Торатау» международного статуса «Юнеско» ведется с июня 2020 года. На сегодняшний день, как рассказал министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов, номинационное досье на вступление в глобальную сеть геопарков успешно прошло первичную проверку в штаб-квартире международной организации в Париже.

– В январе 2021 года получено уведомление о включении геопарка «Торатау» в шорт-лист 16 территорий, отобранных для оценки соответствия территории геопарка, заявленному в номинационном досье, – сообщил министр.

Как нам недавно рассказал директор геопарка «Торатау» Айнур Саманов, в настоящее время ожидается приезд экспертов для оценки соответствия территории номинационному досье.

– До 15 июля в связи с коронавирусной пандемией выезды не проводились ни в одну страну. В этой связи пока конкретные даты визитов не определены, но мы очень надеемся, что до октября текущего года мы все-таки примем специалистов, – поделился Саманов.

В соответствии с регламентом Глобальной сети геопарков «Юнеско» заседание комиссии по вопросу включения новых кандидатов в Глобальную сеть состоится в декабре 2021 года после сдачи экспертами отчетов об оценке.

Шихан Фото: Андрей КУЗЬМИН

ИНФРАСТРУКТУРА ВДОЛЬ РЕК БАШКИРИИ

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев недавно посетовал, что во время своего туристического сплава по реке Ай практически не встретил туалетов. Также политик обратил внимание на «варварскую рубку деревьев» для костра и браконьерские способы ловли рыбы. Еще он отметил, что «практически нигде» по турмаршруту, где нет сотовой связи, невозможно получить медицинскую помощь. Сотрудники МЧС ему так же не встретились.

По словам Эльмиры Тукановой, подобную ситуацию можно наблюдать практически во всех регионах России, на территории которых осуществляются сплавы.

– Дело в том, что у любой реки есть своя водоохранная зона, которая не позволяет создавать вдоль них объекты капитального строительства. Процедура согласования возможна, но очень сложная. Если пойти далее за 25-50 метров от этой водоохранной зоны, то мы, как правило, сталкиваемся с тем, что это либо земля особо охраняемой природной территории, либо земля лесного фонда, либо земля сельскохозяйственного назначения, – рассказала председатель Госкомитета Башкирии по туризму.

В климатических условиях республики, по слова чиновницы, невозможно строительство временных туалетов.

– Допускается строительство только капитальных туалетов с электричеством, водоотведением и канализацией. Соответственно, построить их возможно только путем перевода земель из, например, лесного фонда в земли рекреационного назначения. Для этого необходимо создавать определенные проекты и специальные инвестиционные площадки. Государство не должно строить туалеты за свой счет, поэтому важно привлекать инвесторов, которые кроме туалетов будут создавать там еще и дополнительную инфраструктуру, – отметила Туканова.

Ситуация, как считает Эльмира Наилевна, осложняется еще и тем, что сплавы по реке длятся три-четыре месяца в год, а все остальное время вдоль рек активного движения туристов нет. По ее словам, наскоком, просто взяв и поставив туалеты вдоль рек, нарушая при этом существующее законодательство, решить проблему не представляется возможным.

– Просто поставить биотуалеты тоже нельзя, поскольку их некому будет обслуживать. Ни особо охраняемые природные территории, ни земли лесного фонда не предполагают обслуживание какой-то конкретной управляющей компанией, которая бы вывозила мусора и следила за состоянием туалетов. То есть, у нас механизма пока такого нет, – заявила Эльмира Туканова.

Ай Фото: Андрей КУЗЬМИН

БОЛЬШОЙ УРАЛ

Обсуждение данной проблемы было поднято на уровне федерального агентства по туризму. По словам председателя Госкомтуризма, сейчас активно ведется работа над проектом создания макрорегиона «Большой Урал», в состав которого вошли четыре российских субъекта: Башкортостан, Свердловская область, Челябинская область, Пермский край.

– Подняли вопрос о том, что необходимо создавать качественную инфраструктуру вдоль рек. И инфраструктура эта должна быть привязана только к туристическим маршрутам. Обслуживание туалетов должно быть круглогодичным, и обслуживание маршрутов тоже. Какие варианты отдыха рядом с водой могут быть осенью-зимой? Какие маршруты могут там проходить, чтобы данную инфраструктуру можно было использовать и обслуживать круглогодично? Вопросов пока больше, чем ответов. Но именно в этом тесном взаимодействии с туроператорами, с нашими соседними регионами, которые вошли в состав макрорегиона, мы как раз прорабатываем эту тему, – рассказала чиновник.

В настоящее время «Большой Урал», как нам рассказала Эльмира Туканова, находится на стадии разработки концепции.

– Мы уже накидали несколько важных для нас тем для развития инфраструктуры: речные маршруты, пешие маршруты, транспорт, необходимые инфраструктуры, событийный ряд. Очень большую часть работы займет создание стандартов обслуживания маршрутов и стандартов работы визит-центров, которые будут предлагать свои услуги туристам, – объяснила чиновник.

Цель «Большого Урала» – создание бесшовной инфраструктуры. Идея проекта состоит в том, что стоянки, обозначения, туалеты и визит-центры на маршруте, который проходит по территории нескольких регионов, должны быть одинакового качества.

В этом месяце, как ранее расссказывала Туканова, проект «Большой Урал» быть подан на рассмотрение в Ростуризм.

Благодаря изменениям, которые внесены в закон о туризме, по словам Эльмиры Тукановой, уже есть возможность создавать качественную инфраструктуру и привлекать инвесторов.

– Несколько маршрутов уже можно апробировать и как пилотные варианты запускать уже в следующем сезоне. В рамках подготовки к следующему летнему туристическому сезону стоит задача подготовить хотя бы один маршрут, который может быть брендовым. Далее по его подобию будем формировать всю остальную инфраструктуру. Будем начинать с малого, ведь все сразу учесть невозможно. Наша работа в будущем может служить другим регионам примером, – считает председатель Госкомтуризма республики по туризму.

Иремель Фото: Андрей КУЗЬМИН

ПРОБЛЕМЫ ИЗ-ЗА НАПЛЫВА ТУРИСТОВ

Многие районы республики, как поделилась с нами Эльмира Туканова, испытали колоссальную нагрузку в связи с наплывом туристов.

– Недостаток гостиничного фонда не позволяет нам задержать туристов на территории региона. Поэтому основная задача, которую планируем решить к следующему сезону, – увеличение количество ночевок для туристов на территории республики, – заявила чиновник.

Другой проблемой, по словам председателя государственного комитета, стало то, что на территории многих районов региона из-за большого спроса туристов и отсутствия культуры отдыха возникла проблема с вывозом мусора.

– В перспективе наша задача проработать вопрос с возможностью внедрения в некоторых районах республики некоего туристического сбора. Пусть он будет символический, но он необходим хотя бы для того, чтобы содержать объекты, которые пользуются популярностью у самодеятельных туристов, в чистоте. Особенно это касается юга Башкирии. Когда к нам едут из Оренбургской области Зианчуринский, Зилаирский и Кугарчинский районы испытывают очень серьезную нагрузку, – заявила Туканова.

В заключении Эльмира Туканова также рассказала, что Госкомтуризм видит для себя важной задачей увеличение событийного ряда в республике. Со следующего года, по ее словам, будет внедрен механизм отбора событийных проектов, которые будут получать государственную поддержку.