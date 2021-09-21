Платим за газ быстро и удобно

Компания «Газпром межрегионгаз Уфа» делает все, чтобы пользователи не испытывали сложностей, передавая показания счетчика и оплачивая услуги

Компания «Газпром межрегионгаз Уфа» делает все, чтобы пользователи не испытывали сложностей, передавая показания счетчика и оплачивая услуги. Облегчить жизнь абонентам компании помогают онлайн-сервисы, преимущества которых потребители оценили еще с начала пандемии, когда и выйти-то из квартиры было страшно.

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» выражает благодарность всем потребителям природного газа, которые воспользовались дистанционными сервисами. А тем, кто еще не успел познакомиться с ними, расскажем о преимуществах онлайн-сервисов.

КАК ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА

Как это можно сделать быстро и самым удобным способом именно для вас:

1. СМС-сообщение на номер +79857707575 (стоимость СМС по тарифам оператора). Пример сообщения: МРГУФА 12345678 123 (восемь цифр – номер лицевого счета, цифры через пробел – показание счетчика).

2. По телефонам Единого центра предоставления услуг, указанным в квитанции на оплату газа, и по телефону +7 (347) 286-21-77.

3. Мобильное приложение «Мой газ» или через личный кабинет на сайте WWW.BASHGAZ.RU

4. Электронная почта: ufimskoe@bashgaz.ru(для жителей Уфы и Уфимского района), bashkirgaz@bashgaz.ru. Обязательно указывать ФИО, адрес, лицевой счет, номер прибора учета газа.

5. Портал Государственных услуг gosuslugi.ru

Помните, что показания счетчика нужно передавать не позднее 25 числа каждого месяца.

КАК ОПЛАТИТЬ ГАЗ

Своевременная оплата за потребленный газ избавит вас от пени и лишних хлопот, связанных с накопленным долгом. И сделать это можно быстро и просто, даже не выходя из дома.

Вы можете воспользоваться мобильным приложением и оплатить газ через личный кабинет Сбербанка или других банков.

Также оплатить услугу можно с помощью QR-кода,указанного в квитанции.

Оплатить газ можно – через личный кабинет Мойгаз.смородина.онлайн. Войти в личный кабинет нужно через сайт WWW.BASHGAZ.RU или мобильное приложение «Мой газ».

Еще один надежный способ оплаты газа – в личном кабинете портала Государственных услуг dom.gosuslugi.ru.

ПОЛУЧИТЬ СЧЕТ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Воспользоваться таким сервисом однозначно захотят те добросовестные плательщики, которые не желают зависеть от разных внешних обстоятельств. Сегодня вы можете получать квитанции не обычным способом – в почтовый ящик, а по электронной почте.

Плюсы этого сервиса:

1. Получите счет на оплату на 5-7 дней раньше, чем если бы ждали почтальона.

2. Никакого беспокойства по поводу: а вдруг потеряют мою квитанцию или доставят в другую квартиру?

3. Вы всегда сможете распечатать дубликат счета со своей электронной почты (и ходить в абонентскую службу не надо).

4. Так вы вносите свой вклад в сохранение окружающей среды: меньше бумаги – чище планета.

Как это сделать: - написать заявление, отсканировать его или сфотографировать и отправить на электронный почтовый адрес: ufimskoe@bashgaz.ru(для жителей Уфы и Уфимского района) или bashkirgaz@bashgaz.ru. Этот вариант займет всего пару минут и ходить никуда не надо. А еще вы знаете наверняка, что ваше заявление дойдет до адресата;

- отправить заявление письмом при помощи Почты России,

- принести заявление на абонентский участок.

РЕШАЕМ ВОПРОСЫ ОПЕРАТИВНО

Дистанционно можно не только передать показания и оплатить потребленный газ, но также решить множество других вопросов. Например, чтобы разобраться с неточностями в квитанции, достаточно написать обращение на электронную почту (указана выше) и приложить к заявлению документ, подтверждающий наличие ошибки. Это может быть выписка о том, что вы являетесь собственником жилого помещения (если неверно указаны ваши данные), или справка о количестве зарегистрированных лиц (если в счете неправильно указано количество проживающих). На электронную почту также можно отправить обращение, если у вас возникла проблема со счетчиком.

Дополнительные вопросы по газоснабжению можно задать по телефонам Единого центра телефонных обращений:

–с мобильных номеров (по тарифам ваших операторов) - 8 (987) 471-71-04, – со стационарных номеров - 8 (347) 286-21-07, – со стационарных номеров (бесплатно на территории РБ) - 8 (800) 347-88-00, Аварийные заявки принимаются по телефонам: 04, 104 (по мобильной связи).