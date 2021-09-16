Детская лечебная нейростудия появилась в Октябрьском районе Уфы

Она появилась при поддержке «Башнефти» (входит в «Роснефть») на базе центра абилитации «Любимый малыш»

Она появилась при поддержке «Башнефти» (входит в «Роснефть») на базе центра абилитации «Любимый малыш», который, кстати, тоже построен при поддержке башкирских нефтяников. В открытии приняли участие общественный деятель, Председатель попечительского совета БФ «Территория счастья» Каринэ Хабирова, вице-спикер Госсобрания Башкортостана Эльвира Аиткулова, министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, заместитель министра здравоохранения Башкортостана Игорь Засядкин, директор по взаимодействию с органами власти Департамента по взаимодействию с органами власти ПАО АНК «Башнефть» Рушан Саитов.

В этом году завершены работы второй очереди Центра – нейростудии «Баланс здоровья»

Центр помогает в организации комплексного лечения детей из групп риска, попавших после рождения в отделения реанимации и интенсивной терапии. Лечение в центре, который начал свою работу еще в 2020 году, направлено на предотвращение развития различных патологий и инвалидности.

На время лечения за каждым ребенком закрепляется персональная команда

В этом году завершены работы второй очереди Центра – нейростудии «Баланс здоровья». По проекту выполнен капитальный ремонт двухэтажного административного здания, на территории в почти 500 кв. м. обустроены залы гидрореабилитации, скалолазания, сенсорно-динамический зал «Дом Совы», тренажерный зал для детей и родителей, кабинеты арт-терапии, танцетерапии и зал светящихся картин для создания ассоциативных связей между двумя полушариями мозга.

В Центре внедрена европейская модель абилитации

«У нас самое современное оборудование, которое позволяет качественно оказывать помощь детям, – отметила Файруза Латыпова, основательница Центра абилитации «Любимый малыш». – Например, аппарат, который позволяет с помощью ультразвуковых датчиков отслеживать движения ребенка и преобразовывать их в музыку и изображение. Таким образом идет стимуляция тех участков мозга, которые у ребенка еще не работают. Также у нас есть техника для глубокого исследования мозга ребенка на наличие патологий».

Особенным детям – европейский подход

Особенным детям – европейский подход. В Центре внедрена европейская модель абилитации, которая доказала свою эффективность во всем мире. Акцент делается на индивидуальный подход к каждому ребенку, оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи. На время лечения за каждым ребенком закрепляется персональная команда, в которую входят специалисты разных профилей, на всех процедурах присутствуют и обучаются родители, с ними работают психологи, проводятся консультации.

Центр абилитации и нейростудия – уникальны для Башкирии

Центр абилитации и нейростудия – уникальны для Башкирии, они играют очень важную роль в работе с особенными детьми как из республики, так и из других регионов России.