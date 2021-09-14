«Покойся с миром, брат»: в жуткой аварии с мотоциклом в Уфе разбился молодой отец

Ильмир часто признавался, что семья для него смысл жизни. Фото: соцсети

В минувшее воскресенье в Уфе на проспекте Октября произошла авария, унесшая жизнь молодого мотоциклиста. Напомним, все произошло днем в районе остановки «Железнодорожная больница»: там мотоцикл «Хонда», на пути в сторону Черниковки, влетел в попутный «Шевроле Лачетти». От удара мотоцикл выбросило на встречную полосу, где он сначала попал под колеса иномарки «Тойоты Рав -4», а потом и «Тойоты Короллы». Обломки красной «Хонды» разбросало по всей проезжей части, а сам мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи.

- Приехали с супругом в кафе, решили немного погулять. Шли по тротуару и вдруг услышали впереди сильный грохот. <…> Стали останавливаться машины, и через несколько шагов мы увидели страшную картину: рядом с одной машиной лежало неподвижное тело в черной каске, в нескольких метрах - мотоцикл, а вокруг множество осколков. Через некоторое время подошла какая-то молодая женщина, стала ощупывать пульс лежащего, а потом упала ему на грудь и зарыдала, - вспоминает подробности очевидица аварии знаменитая башкирская писательница Гузаль Ситдыкова.

Обломки мотоцикла раскидало по проезжей части. Фото: ГИБДД по РБ

Из-за чего именно произошло столкновение, и кто виноват в смертельной аварии, сейчас выясняют дорожные полицейские. Однако есть версия, что мотоциклист превысил скорость и проигнорировал правила безопасного движения.

- Мы стояли в сторону центра на «Спортивной» около 16.55, он жег резину на светофоре. И стартанул, но далеко не уехал. Пусть земля будет пухом, а родным сил справиться с утратой, - вспоминает уфимец Ильмир Г.

- На «Спортивной» пролетел между машин так, что не успел я даже испугаться. По-моему, на красный даже завершал манёвр, - подтверждает Сергей С.

«БЫЛ ЕДИНСТВЕННЫМ СЫНОМ У РОДИТЕЛЕЙ»

Погибшим мотоциклистом оказался 27-летний уфимец Ильмир З. Родственники мужчины до сих пор не могут поверить в произошедшее: они утверждают, что Ильмир уже давно за рулем, и никогда не превышал скорость и всегда водил очень аккуратно.

- Странно, что он вообще мотоцикл купил, ведь сам очень аккуратно на машине ездил, - удивляется родственник Ильмира Руслан Ш.

О погибшем парне все друзья и близкие вспоминают только добрыми словами: Ильмир был единственным сыном у своих родителей, несколько лет назад женился. У него остались молодая жена и пятилетний сын. Друзья Ильмира вспоминают, что именно семья всегда была для него главным смыслом жизни.

- Спи спокойно, ты был достойным человеком и примером для остальных, - скорбит Инна З.

- Покойся с миром, Брат! – вздыхает Ася Г.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшего Ильмира З.