«Садовое кольцо» - за бег: девелоперы приняли участие в Уфимском марафоне

ГК «Садовое кольцо» поддержала своих сотрудников, которые пожелали примкнуть к бегущим

Накануне, 12 сентября, в башкирской столице в седьмой раз состоялось грандиозное спортивное событие – Уфимский международный марафон. На старт вышли более 4000 человек. Масштаб подчеркивает и география участников: соревнования объединили спортсменов из 18 стран, 34 регионов РФ и 229 городов. Бежали инженеры, политики, учителя, бизнесмены, врачи, депутаты, пенсионеры и менеджеры. На официальном YouTube-канале велась прямая трансляция: болеть за своих можно было из любой точки мира.

«КРУТО, ЧТО КОМПАНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ НАШИ ИНТЕРЕСЫ»

Участвовали как отдельные желающие, так и целые коллективы. Так, ГК «Садовое кольцо» поддержала своих сотрудников, которые пожелали примкнуть к бегущим.

- Спорт является неотъемлемой частью моей жизни. Я регулярно хожу на фитнес, а раньше бегала за школу и за колледж. Веду активный образ жизни, можно даже сказать, чересчур, - шутит Регина Фаткуллина. – В марафоне планировала участвовать самостоятельно, но очень круто, что наша компания поддерживает интересы своих сотрудников: сегодня мы бежим от ГК «Садовое Кольцо», и даже в фирменных футболках. Я рада быть частью компании и представлять ее на сегодняшнем забеге.

Регина пробежала 5 км, ей секунды не хватило, чтобы уложиться в 25 минут. А ее коллега Олеся Москалева бежала марафон впервые – начала с дистанции в 2 км, и одолела ее за 14 минут 31 секунду.

На фото: сотрудницы ГК «Садовое кольцо» Олеся Москалева (справа)

- Я работаю в Компании «Садовое кольцо» менеджером по продажам. Активная, позитивная, люблю спорт и командные игры, - рассказывает о себе Олеся. - Всегда участвовала в спортивных мероприятиях за школу, вуз и свою организацию. Это и всевозможные эстафеты, соревнования по бегу, баскетболу, лыжам, турслеты. А вот в таком марафоне участвую впервые! Рада поддержать свою любимую компанию.

ПРИОБЩЕНИЕ К ГЛОБАЛЬНОМУ

Всего на марафоне было организовано пять дистанций: 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Новички в основном стартовали на самой короткой дистанции, а вот марафонцы поопытнее брали больше. Надежда Федорова из ГК «Садовое кольцо», можно сказать, уже ветеран.

- Я участвую в марафонах с 2015 года, в основном бегаю дистанцию 5 км, в этом году пробую 10 км, и уверена, что это не предел, - поделилась Надежда. – Мне нравится бегать марафоны, я фанат спорта, он присутствует в моей жизни ежедневно. Спорт - это лучшее, что мы можем выбрать для себя, лучший подарок.

На 10-километровую дистанцию девушке потребовался час и 8 минут.Увы, призовые места достались более опытным спортсменам. Но победа ли главное?

- Марафон - это про объединение людей общей целью, приобщение к чему-то мощному и глобальному, демонстрация активной жизненной позиции и здорового образа жизни, - убеждена Надежда Федорова.

На фото: сотрудница ГК «Садовое кольцо» Надежда Федорова

На финише каждый участник получил медаль Уфимского международного марафона. А те, кому хватило сил на все забеги серии Bashrun, награждены еще одной медалью: за приверженность к бегу.

Конечно, марафон это не только забеги по секундомеру, по сути это большой спортивный праздник. А где праздник, там и развлекательная программа. В этом году в честь марафона состоялся концерт с участием народного артиста России Дмитрия Харатьяна, финалистов шоу «Голос»Нодара Ревии и Элины Чага и башкирских звезд – певца Зайнетдина, Ляйсан Мингазовой, танцевальных и вокальных коллективов.

Но и это не все. В рамках марафона был организован благотворительный сбор, чтобы поддержать маленьких подопечных одного из благотворительных фондов. В прошлом году удалось собрать более 700 тысяч рублей. В этом масштаб был больше, и вероятно, помощь будет значительнее.

На фото: сотрудница ГК «Садовое кольцо» Регина Фаткуллина

СПРАВКА:

"Группа компаний «Садовое кольцо» это профессиональный девелопер федерального уровня, член Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан. Сфера деятельности - от проектирования до ввода в эксплуатацию и охраны уже готовых объектов. Сегодня бренд «Садовое кольцо» объединяет восемь компаний, осуществляющих полный цикл девелопмента.

На рынке компания существует уже 18 лет, за это время субъектом бизнеса застроено 128 га в Москве и регионах. Среди объектов не только жилые дома и общественные здания, но и целые кварталы.

На фото: сотрудницы ГК «Садовое кольцо», принявшие участие в Уфимском международном марафоне

ГК «Садовое кольцо» это не только про бизнес: они спонсируют детский театр-студию «Непоседы», фестиваль «Семь нот Подмосковья», выступают благотворителем в строительстве Никольского храма в Московской области; также в Группу компаний входит организация «Садовое кольцо – Милосердие МГОИ», которая занимается социальной интеграцией людей с ограниченными возможностями.