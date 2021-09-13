Прогноз ВЦИОМ: Новые люди проходят в Госдуму

Проглядывается вероятность «освежить» состав Госдумы

Сентябрь обещает быть жарким. По крайней мере, во второй половине месяца: эксперты ВЦИОМ с начала лета проводили глобальное исследование и выяснили, что отношение людей к грядущим выборам существенно изменилось. Интересная особенность: проглядывается вероятность «освежить» состав Госдумы непарламентскими партиями.

ИНТРИГА СРЕДИ НОВИЧКОВ

8 сентября Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал результаты работы, которая проводилась в период с 7 июня по 7 сентября. Специалисты ВЦИОМ обзвонили 1600 россиян в начале лета, в середине июля и в первых числах сентября, и оказалось, что за это время непарламентские партии двигались неравномерно и в итоге показали очень разную динамику.*

В июне лидером «догоняющих» была Российская партия пенсионеров за справедливость. Их поддерживали 5,4% из числа опрошенных (коих было 1600 человек). Далее, по убыванию предположительных голосов шли: «Яблоко», «Зеленые», «Коммунисты России», «Новые люди». Последние шли с результатом 1,5% (респонденты, которые точно пойдут голосовать и которым импонирует эта партия).

Однако к началу осени расклад сил изменился: партия пенсионеров лишилась 1% поддержки и покинула первую строчку рейтинга непарламентских партий. А на их место пришли недавние аутсайдеры списка – «Новые люди».

- Партия за этот период почти в три раза нарастила свой электорат. В то время как у других непарламентских партий такой тенденции не наблюдается, - заметил директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

ЯВКА БУДЕТ

Директор ВЦИОМ полагает, что больше половины избирателей будут голосовать за политические силы, которые пропагандируют обновление. Что касается лидеров непарламентского списка, у них этот акцент отражается даже в названии партии - «Новые люди».

«Перемен требуют наши сердца» - вероятно, эта песня станет неофициальным гимном предстоящих выборов. Об этом даже говорит другая тенденция, следующая из результатов исследования ВЦИОМ: эксперты прогнозируют рост явки. 47% опрошенных утверждают, что обязательно пойдут голосовать, еще 21% пока сомневаются, но склоняются в эту же сторону.

- Судя по полученным данным, закончился период, когда политики стучались к избирателям и достучаться не могли, - говорит Валерий Федоров. - Начался период активного вовлечения людей в политическую полемику. Все партии должны мотивировать их прийти на выборы, иначе рискуют получить результаты голосования ниже, чем рейтинг.

Что прогнозируют эксперты накануне выборов? Кто из сегодняшних сил, находящихся вне парламента, получает большие шансы попасть туда? Оказалось, 5-процентный барьер могут преодолеть «Новые люди», Российская партия пенсионеров за справедливость и, возможно, партия «Яблоко». Остальные, скорее всего, уже не успеют сагитировать достаточно избирателей.

- Такие независимые исследования, как у ВЦИОМ, демонстрируют очень важную тенденцию: все больше людей хотят изменений в политической и экономической жизни страны, и при этом у людей появляется уверенность в том, что их голос важен, что они могут повлиять на то, что происходит в стране. Удовлетворить запрос на перемены это - наша задача, - отмечает Олег Исаев, кандидат в депутаты Госдумы от партии «Новые люди».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- Сейчас можно зафиксировать исторический момент, когда у «малых» партий появилась возможность преодоления 5-процентного барьера. Почему раньше люди не голосовали за непарламентские? Потому что были убеждены, что в любом случае их голоса отойдут «большой четверке». Сейчас мы видим, что партия «Новые люди» этот тренд переломила, у нее есть реальная возможность пройти в парламент. Только партия с устоявшейся идеологией, хорошей программой и качественной агитацией может на это претендовать, - рассказал «Комсомольской правде» директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

*Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5% (данные ВЦИОМ).