В Минздраве Башкирии объяснили, почему начали выдавать больше лицензий на лечение онкозаболеваний

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В Минздраве Башкирии за последний год выдали на треть больше лицензий на лечение онкозаболеваний, чем в прошлом году. В эфире проекта «КП-Уфа» специалисты ведомства объяснили, почему так происходит.

- Мы наблюдаем рост частных медицинских организаций, которые заявляют профиль «Онкология в амбулаторных условиях». Думаю, что это связано тем, что тема сейчас актуальна. Согласно статистике, сейчас идет рост выявленных новообразований при первичном осмотре. Частные организации хотят идти в ногу со временем, - говорит главный специалист-эксперт отдела лицензирования Минздрава Башкирии Светлана Шарафутдинова.

Для того, чтобы получить лицензию на оказание услуг, частным медицинским организациям необходимо предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение на свое помещение. На это требования не заканчиваются.

- Помещения должны быть оснащены медицинским оборудованием. Среди персонала должны быть только подготовленные кадры, - уточнила Шарафутдинова.