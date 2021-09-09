Эксперты дали оценку четырехчасовой пресс-конференции главы Башкирии

Гостями проекта «Комсомольская правда» на телеканале «Вся Уфа» стали политолог БАГСУ и профессор УГАТУ

Гостями сегодняшнего прямого эфира «Комсомольской правды» на телеканале «Вся Уфа» стали политолог БАГСУ Арсен Шаяхметов и профессор УГАТУ Фаниль Файзуллин. Представители научного сообщества дали оценку прошедшей накануне пресс-конференции главы Башкирии Радия Хабирова. Напомним, в минувшую среду, 8 сентября, руководитель региона более четырех часов отвечал на вопросы журналистов и простых жителей республики.

В прямом эфире «Комсомольской правды» доктор философских наук, профессор УГАТУ Фаниль Файзуллин подчеркнул, что в нашей стране уже стала складываться традиция проводить подобные «прямые линии».

- И, если эта традиция будет продолжаться, это принесет свои плоды. Поскольку народ, население, будет понимать, что его слышат и реагируют на те запросы и вопросы, которые формулируются перед руководителями. Поэтому мне кажется, что эту традицию надо продолжать, - заявил профессор УГАТУ. Он также отметил, что подобные пресс-конференции необходимо проводить как минимум дважды в год – в начале и в середине.

Политолог БАГСУ Арсен Шаяхметов также отметил важность проведения мероприятий подобного формата.

- У этого вопроса (эффективность пресс-конференции главы региона – Ред.) два аспекта. Если рассматривать его с точки открытости власти, то в нашем регионе действительно, власть прикладывает максимальное количество усилий, для того чтобы четко и ясно доносить свою позицию до общества. Разделяет оно ее или нет – это уже другой вопрос. Но такие попытки осуществляются постоянно – та же система «Инцидент» у нас работает, на мой взгляд, замечательно. Если смотреть уровень и рейтинги глав регионов по информационной открытости, то Радий Хабиров стабильно в пятерке, в семерке. Поэтому в этом плане у нас лучше, чем в других регионах, - заметил политолог БАГСУ.

По мнению Арсена Шаяхметова, круг обсуждаемых на пресс-конференции вопросов был перегружен большим количеством «мелких, бытовых вопросов».

- На мой взгляд, это отвлекало от стратегических и фундаментальных вопросов, которые глава региона мог бы все-таки обсудить, - подчеркнул политолог БАГСУ.