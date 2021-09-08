Радий Хабиров более четырех часов отвечал на вопросы журналистов

По словам Хабирова, в последнее время он стал более спокойным в принятии решений.

8 сентября Радий Хабиров провел свою самую длинную пресс-конференцию в должности главы Башкирии. Более четырех часов он внимательно и вдумчиво вслушивался в вопросы от журналистов, общественников и обычных людей. Каждый житель республики мог спросить Хабирова о чем угодно в социальных сетях или заранее отправить свой видеоролик. Приводим основные цитаты руководителя региона.

О МАССОЧНОМ РЕЖИМЕ

- Мы живем в условиях пандемии полтора года. Началась она, помните, в марте прошлого года, и все уже очень сильно устали за это время. Сейчас мы подходим очень и очень осторожно к тому, чтобы излишними какими-то мерами никого не мучить, не создавать какие-то неудобства. Мы аккуратно стараются контролировать ситуацию. В частности, в транспорте, в магазинах и салонах периодически осуществляются проверки. Убежден, что единственным выходом из пандемии может стать только вакцинация, на которую власти бросили большую часть энергии.

О МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В КОВИД

- Мы немножко научились жить в ограничительных нормах. Каждый раз при подготовке мероприятий мы ищем баланс между возможным вредом и возможной пользой. Мы исходили из того, что пользы от проведения этих мероприятий больше и что текущая ситуация с коронавирусом позволяет нам эти мероприятия проводить.

О РУЧНОМ УПРАВЛЕНИИ

- Как-то пошутил, скажу это еще раз. Я по натуре ленивый человек, мне иногда проще мечтать созерцать, думать, строить проекты. Но иногда приходится самому погружаться в проблемы. Это непросто. Моя задача как главы – находить инвесторов, работать с Москвой. Я должен заниматься стратегией. Когда я ухожу в «покос одуванчиков», я теряю стратегию и движение. Республика не будет видеть новые проекты. Например, вчера я целый час разбирался, как работает весовой контроль! Я согласен, что как руководитель я не должен этим заниматься. Надеюсь, в будущем я смогу уходить от этой суеты. На самом деле мне повезло с коллегами, и, по большей части, все мелкие задачи чиновники выполняют самостоятельно. Вокруг себя я собираю людей сильных, которые могут делать историю, развивать экономику.

О ТЯЖЕЛЫХ УТРЕННИХ ПОДЪЕМАХ

- Утро у меня всегда начинается с мучительного просыпания, быстрого приведения в порядок, чашки кофе – и вперед, на работу. Есть счастливая категория людей, которым Бог дал, что они легко встают, я в совсем другой категории. Это мое личное, вот я так устроен. Мне неважно, сколько я сплю. Когда только есть возможность, я всегда стараюсь заснуть, но утро мне все равно дается тяжело.

КАК ИЗМЕНИЛСЯ НА ПОСТУ

- Могу сказать, что, оглядываясь назад, есть вещи, которые я бы не стал делать. Также есть события, во время которых сейчас поступил бы по-другому. Но то, чем я занимаюсь, как отношусь к людям, как пытаюсь решать вопросы, я бы не менял. В принципе, я горячий человек. И, когда только начал работать, был даже излишне горячим. Я работаю над собой, пытаюсь теперь решать вопросы более спокойным, более респектабельным способом. Сегодня я работаю на пределе своих интеллектуальных возможностей.

О РЕМОНТЕ ПАМЯТНИКА САЛАВАТУ ЮЛАЕВУ

- Памятник у нас стоит с 1967 года. За это время ни разу не делалось ни должного техобслуживания, ни ремонта. Я помню тот момент, когда мне позвонил очень расстроенный Ульфат Мансурович (Мустафин – бывший мэр Уфы. – Ред.) и говорит: «Шеф, надо увидеться. Мне дали обследование памятника, и мы можем его потерять – надо его ремонтировать». Время берет свое – и надо как можно скорее навести порядок с этим памятником. Все вместе мы должны прийти к этому и не спорить на эту тему. Если не будем ремонтировать, мы его потеряем, хороший ураган – и он исчезнет.

О «ПАЗИКАХ» В УФЕ

- Мы договорились: к концу этого года все «ПАЗики» уходят с улиц Уфы. Это хорошие машины, но в столице большой республики, в миллионном городе мы имеем право устанавливать те правила, которые мы считаем возможными, и определять те виды транспортных средств, которые должны ездить и возить людей. Есть более современные модели. «ПАЗики» будут ездить в маленьких городах, районах, между поселками. Идет наведение порядка. Тот «Техас», который был на дорогах, – мы его будем «причесывать».

О РЕМОНТЕ УЛИЦЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ

- Проект реконструкции улицы Комсомольская предполагает вынос инженерных коммуникаций. Однако кабели прокладывались в 70-80-е годы, и исполнительная документация показывала лишь их примерное местоположение. Фактическое их местоположение установлено после вскрытия проезжей части, и не везде соответствовало проектному местоположению. Это потребовало внесения повторных корректировок в рабочую документацию, а именно, пересогласование местоположения, количества защитных футляров и марок кабелей. Длина кабельной продукции была откорректирована, что повлияло на сроки поставки и технического открытия. Не могу обещать, но думаю, что в конце ноября улицу Комсомольскую мы откроем.

О СПОНСОРЕ ФК «УФА»

- Нам удалось за это время провести переговоры с одним из очень крупных предприятий нашей республики. Мы получили согласие на финансирование футбольного клуба. Сейчас это то, чего я добился, осталось только определенные корпоративные вещи сделать. Назвать имя спонсора по неким понятным причинам я пока не могу.