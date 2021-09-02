АО «БСК» в 2021 году повысила эффективность по основным производственно-экономическим показателям

Выручка в отчетном периоде выросла на 6,2 млрд.руб. (+20%) относительно аналогичного периода прошлого года, достигнув уровня 36,7 млрд рублей, что обусловлено ростом доходов от реализации продукции из сегмента «Продукция электролиза и дальнейшей переработки» (ПВХ, каустическую соду, кабельные пластикаты и т.д.). В сегменте «Продукция переработки известняка» (кальцинированная сода, бикарбонат натрия, хлористый кальций и т.д.) ситуация стабильна, величина доходов составила 19 млрд, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

- Увеличение объема выпуска основной продукции, а также повышение спроса на основных рынках потребления продукции АО «БСК» позволило компании показать хорошие финансовые показатели по итогам отчетного периода, - отметил гендиректор БСК Эдуард Давыдов. – Оперативное реагирование менеджмента на изменения глобального рынка позволяет нашему предприятию сохранять лидирующие позиции на рынке.

Объем продаж по совокупности всех видов продукции компании на внутреннем рынке составил 28,5 млрд рублей, что на 4,1 млрд.руб. выше уровня 1 полугодия 2020г. Выручка от торговли на территории Таможенного союза в отчетном периоде выросла на 20%, составив 3,3 млрд рублей. Снизились продажи в страны ближнего зарубежья, с 2,4 млрд до 837 млн рублей, однако, произошло пятикратное увеличение продаж в страны дальнего зарубежья - до 3,5 млрд рублей.

В первом полугодии 2021 г. компания достигла рекордных показателей по валовой выработке основной продукции. По ПВХ объем выпуска составил 140,5 тыс. тонн, что на 10 тыс. тонн (+8%) выше аналогичного показателя 2020 г; кальцинированной соде (марка Б) - 939 тыс. тонн (+ 43 тыс. тонны или +5%); бикарбонату натрия - 112 тыс. тонн (+30 тыс. тонн или +37%) выше аналогичного показателя 2020 г.

Справочно:

АО «БСК» - одно из крупнейших химических предприятий России, выпускающее широкий спектр высококачественной продукции. Компания является одним из основных поставщиков кальцинированной и пищевой соды, ПВХ, каустической соды и кабельных пластикатов на российский рынок, одновременно являясь экспортером нефтехимической продукции более чем в 85 стран мира.