Курс на Кубок Гагарина: с каким составом «Салават Юлаев» начинает новый сезон КХЛ 2021/2022

Состав «Салавата Юлаева» в этом межсезонье существенно обновился. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Совсем скоро уфимский «Салават Юлаев» отправится в свое первое выездное турне в рамках нового регулярного чемпионата КХЛ. Уже 3 сентября уфимские хоккеисты скрестят клюшки с «Барысом» в Нур-Султане, затем будут выездные матчи против екатеринбуржского «Автомобилиста» и «Металлурга» из Магнитогорска. Первый домашний матч на «Уфа-Арена» «юлаевцы» проведут 9 сентября. Соперником подопечных Томи Ламса станет московский «Спартак».

Перед началом сезона 2021/2022 состоялась традиционная пресс-конференция генерального директора клуба, где новоиспеченный руководитель «юлаевцев» Ринат Баширов заявил, что руководство Башкирии поставило перед командой задачу на предстоящий сезон – выиграть Кубок Гагарина.

Как тренерский штаб будет решать эту задачу? Единственный выход здесь – обновление состава. И так, как же обновился состав команды в это межсезонье?

УШЛИ

Сразу же после вылета «Салавата» из розыгрыша Кубка Гагарина в марте команду покинул защитник Александр Алексеев. По условиям контракта, в Уфе он выступал на правах аренды. Как только сезон для «юлаевцев» завершился, он вернулся в Вашингтон, где у него действующий контракт с «Кэпиталс».

Как только открылось трансферное окно, «Салават Юлаев» сразу же покинул нападающий Владимир Жарков. В стан «юлаевцев» он перешел летом 2018 года из ЦСКА, а в это межсезонье подписал контракт с омским «Авангардом».

Целая группа хоккеистов этим летом перебралась из «Салавата» в московский «Спартак». За красно-белых в этом сезоне будут выступать бывшие «юлаевцы» нападающий Илья Баранов, Дмитрий Кугрышев, Вячеслав Солодухин и Эдуард Гиматов, а также защитник Дмитрий Коробов.

Голкипер Даниил Тарасов этим летом перебрался за океан, чтобы попытать счастья в НХЛ. Воспитанник «Салавата» попробует пробиться в состав «Коламбус Блю Джекетс». Вместе с ним в Америку перебрался его отец и экс-тренер вратарей «юлаевцев» Вадим Тарасов. Ему на смену тренерский штаб подписал канадского специалиста Венсан Риндо.

Последним трансфером «Салавата» перед регулярным чемпионатом стал обмен нападающего Михаила Воробьева в питерский СКА на защитника Динара Хафизуллина.

Этим летом профессиональную карьеру хоккеиста закончил возрастной защитник «Салавата» Алексей Семенов.

ПРИШЛИ

Регулярный чемпионат КХЛ 2021/2022 в составе «Салавата Юлаева» начнут семь новичков. Самым громким переходом в стан «юлаевцев» можно назвать подписание нападающего Виктора Тихонова. Прошлый сезон он начал в составе казанского «Ак Барса», где за 42 матча регулярного чемпионата набрал 23 очка по системе гол+пас.

Буквально перед началом регулярного чемпионата «Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Николаем Кулеминым. Соглашение с экс-игроком «Металлурга» и двукратным чемпионом мира рассчитано до конца сезона 2021/22

В конце августа состав «Салавата» пополнил защитник Динар Хафизуллин. В стане «юлаевцев» он оказался в результате обмена из санкт-петербургского СКА. В обратном направлении последовал нападающий Михаил Воробьев.

За регулярный сезон 2020/2021 в составе СКА Хафизуллин провел 41 матч, в которых набрал 6 очков при показателе полезности «+24».

Также в это межсезонье состав «Салавата Юлаева» пополнили Сергей Шмелев, ранее выступавший за ХК «Сочи», экс-игрок «Сибири» нападающий Степан Санников, бывший голкипер ЦСКА Александр Шарыченков и защитник Андрей Зубарев, перебравшийся в Уфу из московского «Спартака». Со всеми четверыми «Салават» подписал контракты до конца сезона 2021/2022.

В свою очередь, действующие контракты с «Салаватом Юлаевым» продлили защитники Евгений Бирюков, Михаил Науменков, Павел Коледов, Григорий Панин и Евгений Лисовец. Из нападающих действующие соглашения с клубом продлили Джефф Плэтт, Сакари Маннинен, Данил Алалыкин, Данил Башкиров и Александр Кадейкин.