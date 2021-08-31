Хабиров поставил перед «Салаватом Юлаевым» цель выиграть Кубок Гагарина

Радий Хабиров поставил перед ХК «Салават Юлаев» цель Фото: Рустем АХУНОВ

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что руководство Башкирии поставило перед клубом цель – выиграть Кубок Гагарина.

31 августа в «Уфа-Арене» прошла уже традиционная пресс-конференция перед началом нового сезона КХЛ. На ней новый гендир хоккейного клуба Ринат Баширов рассказал о задачах и целях команды в сезоне КХЛ 2021/2022.

Функционер сразу подчеркнул, что руководство хочет построить все «четыре атакующих и думающих звена». Он отметил, что в состав «Салавата Юлаева» привлекли не только возрастных игроков, но и молодежь из «Толпара» и «Тороса».

- Радий Хабиров всегда ставит максимальные цели. Мы должны добиваться этих целей. Дожимать Кубок Гагарина. Это возможно только тогда, когда работаешь над задачей каждый день. Руководитель поставил задачу «Кубок Гагарина и ни шага назад», - сказал Баширов.