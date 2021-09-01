Спонсор WorldSkills Russia рассказал о качестве российского образования и профессиях будущего

Прошедший накануне в Уфе финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» собрал на гостеприимной башкирской земле лучших студентов колледжей со всех уголков нашей страны. Участники показали свое мастерство в различных компетенциях, повысили свои профессиональные навыки и громко заявили о себе как о будущих мастерах своей профессии.

Однако Национальный финал WorldSkills Russia – это не только соревнования среди молодых профессионалов. В эти дни Уфа стала местом, куда съехались представители научного, образовательного и бизнес-сообщества, чтобы обсудить перспективы дальнейшего развития среднего профессионального образования.

Так, например, в рамках панельной сессии «Молодежь - драйвер развития:

инвестиции в будущее» обсуждались вопросы первичного образования, востребованности специалистов на рынке труда и вопросы непрерывного повышения квалификации, где специальным гостем стал вице-президент и генеральный директор компании в России и странах СНГ Матс Фриберг.

О КАЧЕСТВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уже после панельной сессии нам удалось пообщаться с господином Фрибергом о самом важном и актуальном в сфере профессионального образования и рынка труда. И первый же вопрос, который мы задали представителю бизнес-сообщества касался конкурентоспособности выпускников российских колледжей. Насколько высок их уровень?

- Я посещал международный чемпионат WorldSkills в Казани, два года назад. И я был впечатлен уровнем всех конкурсантов и участников, которые там были. И сегодня, в Уфе, собрались молодые профессионалы своего дела.

В рамках движения WorldSkills Российская Федерация сделала очень многое для поднятия уровня профессионального образования. Осведомленность о рабочих профессиях и их престиж значительно повысились. Именно в рамках WorldSkills все начиналось с 26 специальностей несколько лет назад, а сейчас их более ста. Здесь в Уфе,на пленарной сессии с участием главы региона обсуждались перспективы дальнейшего развития профессионального образования, как в Уфе, так и в России в целом. Для этого сегодня есть все возможности и инструменты. При этом образование– это конечно ключ к успеху, но необходимо все время развиваться и повышать уровень своего профессионализма. И в этом смысле очень важно взаимодействие бизнеса, государства и образовательных учреждений, как в плане модернизации материально технической базы, так и в плане наставничества и передачи опыта от опытных профессионалов молодежи, - отметил Матс Фриберг.

О ПРОФЕССИЯХ БУДУЩЕГО

По мнению господина Фриберга, для общества очень важно, чтобы рабочие специальности продолжали развиваться. Высказался специальный гость чемпионата и о профессиях будущего.

- Все профессии очень важны и актуальны для нашего общества. К примеру, что бы мы делали без парикмахеров, маляров, жестянщиков или строителей? Но, если говорить о том, что нам потребуется в будущем, то это, очевидно,3D-технологии, технологии цифровизации, композитов, технологии дополненной реальности, IT и искусственный интеллект. И все эти компетенции представлены на чемпионате WorldSkills в Уфе, что соответствует тенденциям развития и запросам общества. Я считаю, что очень важно смотреть в будущее и прогнозировать, чем будут заниматься будущие поколения, - говорит Матс Фриберг.

По мнению гендиректора 3М в России и СНГ, помимо самого образования, необходимо постоянно повышать собственную квалификацию. И тогда профессионал в любой отрасли и компетенции станет наиболее востребованным на рынке труда.

- День, когда мы перестанем улучшать свои навыки и повышать квалификацию, станет днем, когда мы перестанем развиваться. Тогда наш профессионализм начнет падать. Развитие нужно не только молодым профессионалам, к примеру, в нашей компании 3М существуют очень серьезные развивающие программы для специалистов всех уровней, - подчеркнул Матс Фриберг.

ПРИВЛЕЧЬ ТАЛАНТЛИВУЮ МОЛОДЕЖЬ

Компания 3М уже давно работает на российском рынке и, естественно, очень серьезно подходит к подбору кадров. А как международная корпорация проводит отбор молодых и талантливых сотрудников?

- Сегодня перед крупнейшими работодателями стоит вопрос: как стать привлекательными для молодых профессионалов, перед компанией 3М также.В этом году у нас была необходимость найти молодых специалистов для научно-исследовательского подразделения компании. И мы запустили проект с девизом «наука – это круто!». Обратились в профильные институты, и начали поиск студентов, которым было бы интересно работать у нас и развиваться. В итоге мы получили около 850 резюме и выбрали из них 10 кандидатов, которые под руководством наших инженеров реализовывали свои собственные проекты, - рассказал гендиректор 3М в России и странах СНГ.

По словам Матса Фриберга, студентам в рамках проекта предоставили практически полную свободу творчества, а также оборудование и все условия для работы. При этом сотрудники 3М и сами узнали много нового от молодых и талантливых студентов.

- Это был взаимный обмен опытом, очень полезный и полный неожиданных открытий и инсайтов. Мы решили, что продолжим работу в этом направлении и сосредоточимся на различных возрастных группах. С одной стороны, это наши обязательства, как социально ориентированной и социально ответственной компании, которая должна развивать общество, в котором она работает. А с другой стороны, мы сами получаем очень много полезного и нового от этих молодых будущих специалистов, - подытожил Матс Фриберг.