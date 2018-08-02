«Целую ночь просидела на козырьке 15-го этажа»: в Уфе трехлетняя потерявшаяся девочка была найдена на стройке

2 Авг. 10:00 2018-08-02T15:47:13+03:00

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31 июля вечером в Уфе в правоохранительные органы обратилась многодетная мать Анастасия Хлопина с заявлением о том, что в микрорайоне «Зеленая роща» пропала их трехлетняя дочь. На ее поиски были брошены все силы: искать малышку отправились полицейские, следователи, кинологи с собаками, а также волонтеры и неравнодушные уфимцы. Поиски длились всю ночь, однако никакого результата не принесли.

С утра 1 августа спасателям позвонил мужчина, представился строителем и сообщил, что на козырьке 15-го этажа строящегося дома сидит маленькая девочка и плачет. На место оперативно выехали сотрудники управления гражданской защиты, а также сотрудники МЧС.

- Когда спасатели приехали, строитель уже спустился к девочке и находился рядом с ней. При помощи альпинистского снаряжения и лестницы сотрудники управления гражданской защиты транспортировали сначала ребенка, затем взрослого, - сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.

После спасения ребенка срочно передали врачам скорой – на ней были ссадины, ушибы, а также признаки переохлаждения. Мама девочки рассказала, что дочь серьезно прихрамывает. Ребенка увезли в больницу, а после ей оказали медпомощь и отправили домой.

Фото из собственных источников

НАЧАТА ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА

Позднее выяснилось, что девочка пришла на закрытую стройку вместе со своим отцом, который трудился там электриком со своими родственниками. Вместе с девочкой взяли с собой и девятилетнего брата, который должен был присматривать за сестренкой. Что произошло дальше, полная загадка как для следователей, так и спасателей.

Дети весело играли на третьем этаже, а отец занимался проводкой этажом выше. Брат на минуту отлучился, чтобы передать папе телефон, а когда вернулся, обнаружил, что младшенькая исчезла. Он ее поискал на этаже, и, не найдя, побежал к отцу. Тут началась суматоха. Мужчины бегали по всем этажам стройки и звали девочку. Самостоятельные поиски никакого результата не принесли, и тогда было решено обратиться в полицию.

Местные жители рассказывают, что весь район стоял буквально на ушах: приехала полиция, кинологи со служебными собаками, также ходили сотни волонтеров с фонарями. Но малышка как сквозь землю провалилась, никто не нашел даже намека на ее след. Все уже предполагали самое страшное, как тут и раздался тот звонок с неизвестного номера.

По предварительной информации, девочка провела на крыше балкона на уровне 15 этажа всю ночь. Как она туда попала и как ее не смогли обнаружить сразу, остается большим вопросом. Похоже, девочка, понимая, что не может выбраться, просто легла спать.

- В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает. По данному факту организована доследственная проверка, - сообщили в Следственном комитете по Башкирии. – После проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что девочка воспитывается в семье с семью детьми.

«ЕЕ МОГЛИ ИЗНАСИЛОВАТЬ»

Отцу девочки не нравится версия следователей. Он уверен, что данный случай носит криминальный характер.

- Когда мы с ней поднимались на четвертый этаж, она несколько раз споткнулась. Говорила: папа, я уже устала идти. Как этот маленький ребенок мог один попасть на 15-ый этаж, да еще и спуститься на козырек? – задается вопросом Владимир Хлопин. – Когда мы заметили, что дочь пропала, сразу же осмотрели весь дом, ее нигде не было, а вот дверь, которая ведет на крышу, была заперта. Там же, на крыше, ее искали кинологи и оперативники, однако, никто ее не увидел. К тому же утром, когда ее обнаружили, ребенок спал. Не понимаю, как она могла уснуть на такой высоте и не откликаться ночью, когда я на весь город кричал ее имя?

Мужчина предполагает, что ее дочь пытались изнасиловать, а потом специально спустили ее на козырек.

- Дочь осмотрели в больнице, ее травмы говорят о том, что была попытка изнасилования. Я это просто так не оставлю и найду виновных, - продолжает Владимир.

Отец также отметил, что возбуждено уголовное дело по факту хищения девочки и попытке изнасилования.

Однако сомнения и предположения Владимира не подтвердились. Собственный источник сообщил «Комсомолке», что у ребенка нет никаких травм, девочке просто повезло, она действительно упала на козырек и провела там целую ночь. Малышка отделалась легким испугом. По данным источника, в следственном комитете о возбуждении уголовных дел и речи не шло.