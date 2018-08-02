2018-08-02T15:47:13+03:00
Общество

«Целую ночь просидела на козырьке 15-го этажа»: в Уфе трехлетняя потерявшаяся девочка была найдена на стройке

С травмами и переохлаждением ее передали врачам
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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31 июля вечером в Уфе в правоохранительные органы обратилась многодетная мать Анастасия Хлопина с заявлением о том, что в микрорайоне «Зеленая роща» пропала их трехлетняя дочь. На ее поиски были брошены все силы: искать малышку отправились полицейские, следователи, кинологи с собаками, а также волонтеры и неравнодушные уфимцы. Поиски длились всю ночь, однако никакого результата не принесли.

С утра 1 августа спасателям позвонил мужчина, представился строителем и сообщил, что на козырьке 15-го этажа строящегося дома сидит маленькая девочка и плачет. На место оперативно выехали сотрудники управления гражданской защиты, а также сотрудники МЧС.

- Когда спасатели приехали, строитель уже спустился к девочке и находился рядом с ней. При помощи альпинистского снаряжения и лестницы сотрудники управления гражданской защиты транспортировали сначала ребенка, затем взрослого, - сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.

После спасения ребенка срочно передали врачам скорой – на ней были ссадины, ушибы, а также признаки переохлаждения. Мама девочки рассказала, что дочь серьезно прихрамывает. Ребенка увезли в больницу, а после ей оказали медпомощь и отправили домой.

Фото из собственных источников

Фото из собственных источников

НАЧАТА ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА

Позднее выяснилось, что девочка пришла на закрытую стройку вместе со своим отцом, который трудился там электриком со своими родственниками. Вместе с девочкой взяли с собой и девятилетнего брата, который должен был присматривать за сестренкой. Что произошло дальше, полная загадка как для следователей, так и спасателей.

Дети весело играли на третьем этаже, а отец занимался проводкой этажом выше. Брат на минуту отлучился, чтобы передать папе телефон, а когда вернулся, обнаружил, что младшенькая исчезла. Он ее поискал на этаже, и, не найдя, побежал к отцу. Тут началась суматоха. Мужчины бегали по всем этажам стройки и звали девочку. Самостоятельные поиски никакого результата не принесли, и тогда было решено обратиться в полицию.

Местные жители рассказывают, что весь район стоял буквально на ушах: приехала полиция, кинологи со служебными собаками, также ходили сотни волонтеров с фонарями. Но малышка как сквозь землю провалилась, никто не нашел даже намека на ее след. Все уже предполагали самое страшное, как тут и раздался тот звонок с неизвестного номера.

По предварительной информации, девочка провела на крыше балкона на уровне 15 этажа всю ночь. Как она туда попала и как ее не смогли обнаружить сразу, остается большим вопросом. Похоже, девочка, понимая, что не может выбраться, просто легла спать.

- В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает. По данному факту организована доследственная проверка, - сообщили в Следственном комитете по Башкирии. – После проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что девочка воспитывается в семье с семью детьми.

«ЕЕ МОГЛИ ИЗНАСИЛОВАТЬ»

Отцу девочки не нравится версия следователей. Он уверен, что данный случай носит криминальный характер.

- Когда мы с ней поднимались на четвертый этаж, она несколько раз споткнулась. Говорила: папа, я уже устала идти. Как этот маленький ребенок мог один попасть на 15-ый этаж, да еще и спуститься на козырек? – задается вопросом Владимир Хлопин. – Когда мы заметили, что дочь пропала, сразу же осмотрели весь дом, ее нигде не было, а вот дверь, которая ведет на крышу, была заперта. Там же, на крыше, ее искали кинологи и оперативники, однако, никто ее не увидел. К тому же утром, когда ее обнаружили, ребенок спал. Не понимаю, как она могла уснуть на такой высоте и не откликаться ночью, когда я на весь город кричал ее имя?

Мужчина предполагает, что ее дочь пытались изнасиловать, а потом специально спустили ее на козырек.

- Дочь осмотрели в больнице, ее травмы говорят о том, что была попытка изнасилования. Я это просто так не оставлю и найду виновных, - продолжает Владимир.

Отец также отметил, что возбуждено уголовное дело по факту хищения девочки и попытке изнасилования.

Однако сомнения и предположения Владимира не подтвердились. Собственный источник сообщил «Комсомолке», что у ребенка нет никаких травм, девочке просто повезло, она действительно упала на козырек и провела там целую ночь. Малышка отделалась легким испугом. По данным источника, в следственном комитете о возбуждении уголовных дел и речи не шло.

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