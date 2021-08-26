Директор столичного колледжа рассказал, что Уфа и Башкирия получат от проведения национального финала Ворлдскиллс

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Директор уфимского колледжа радиоэлектроники Игорь Нуйкин рассказал, какие бонусы смогут получить Башкирии и Уфа от проведения национального финала соревнований Ворлдскиллс. Дело в том, что учебное заведение Нуйкина организовывает соревнования по нескольким компетенциям, поэтому директор колледжа знает все «внутреннюю кухню» конкурса. Если говорить о конкретных сферах, то столичный колледж задействован в компетенциях, связанных с IT-сферой.

- Ребята работают на самом новом оборудовании. Основой соревнований являются крупные предприятия, которые не просто продвигают бренд, а нацеливают ребят на работу с новым оборудованием, - рассказывает Нуйкин.

Говоря об оборудовании, директор колледжа объяснил его дальнейшую судьбу.

- Большая часть покупалась на средства республиканского бюджета. По конкурсным заявкам это оборудование останется в колледжах республики. Будет создано много новых мастерских по стандарту Ворлдскиллс. Мероприятие бесценно тем, что произойдет большое обновление материально-технической базы колледжей. Фактически, студенты уже с 1 сентября смогут на нем работать, - сказал директор.

По словам Нуйкина, каждый участник соревнований попадает в единую систему, в которой видны его успехи. Благодаря этому на талантливых молодых специалистов смогут обратить внимание потенциальные работодатели. Это безусловный плюс для студентов.

- Работодатели оповещены об этой системе. Помимо продвижения своего оборудования они заинтересованы в поисках талантливой молодежи. На соревнования попадают уже самые лучшие, поэтому даже простые участники уже являются потенциальными сотрудниками каких-то компаний. Ребята с прошлых лет без проблем находили работу, - подытожил директор.