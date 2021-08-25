Директор уфимского колледжа рассказал, с какими проблемами сталкиваются выпускники

Директор уфимского колледжа радиоэлектроники Игорь Нуйкин в прямом эфире «КП-Уфа» рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются выпускники.

Очередным гостем проекта «КП-Уфа» и телеканала «Вся Уфа» стал руководитель столичного колледжа радиоэлектроники и один из организаторов национального финала конкурса Ворлдскиллс в Уфе Игорь Нуйкин. Во время эфира мы обсудили актуальные темы в сфере образования. В частности, затронули тему трудностей, с которыми сталкиваются выпускники средне-специальных учебных заведений.

- Вопрос очень сложный. Есть проблема психологического характера. У любого выпускника ожидания одни, а действительность другая. Бывает, что выпускник заканчивает учебное заведение, попадает во взрослую жизнь, где надо зарабатывать деньги, и начинает пугаться реальности. Но адаптация происходит быстро. Многие учебные заведения сотрудничают с работодателями. Мы, например, ориентируем студентов уже с третьего курса – они все закрепляются за предприятиями, - говорит Нуйкин.

Также директор отметил, что сейчас студентам помогают найти работу цифровые условия труда.

- Сейчас меняется подход. Ребята умеют правильно представлять себя, свои умения.

В скором времени мы выпустим большой материал по итогам беседы с Игорем Нуйкиным.