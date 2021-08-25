В Уфе из-за стройки студенческого кампуса снесут здание уникального завода из Ленинграда. Рассказываем, что там производили в СССР

Уфимский завод имени Кирова производил телефонную аппаратуру Фото: Рустем АХУНОВ

На днях власти Башкирии получили одобрение от федерального правительства на строительство межвузовского студенческого кампуса. Масштабный проект, на который выделят 18 млрд рублей, должен быть завершен к концу 2025 года. Чтобы расчистить территорию для постройки современного общежития, башкирские чиновники решили окончательно снести цех завода имени Кирова. Это здание примыкает к главному зданию БашГУ и принадлежит ему же.

Сейчас в здании бывшего завода имени Кирова нет ни оборудования, ни даже окон. Он уже давно находится в заброшенном состоянии и завешан баннерами. Так что это за завод такой, который не так давно исчез с промышленной карты?

Основой для предприятия стала часть оборудования завода «Красная заря», эвакуированного из Ленинграда в Уфу в 1941 году. В октябре того же года он стал самостоятельным, а в 1966 году получил название «Уфимский завод телефонной аппаратуры». В 1971 году ему было присвоено имя знаменитого государственного и партийного деятеля СССР Сергея Кирова.

В эпоху максимальной загрузки производственных мощностей на предприятии трудились 1400 рабочих и 222 инженера. На заводе выпускали электробигуди «Айгуль», сушилки для посуды, всевозможные сувениры и даже пепельницы.

Изначально завод состоял из двух корпусов, которые между собой не соединялись. Один из них не так давно перестроили и превратили в учебный корпус БашГУ. Теперь в нем располагаются Психологический, Географический, Экономический факультеты, Институт истории и госуправления и другие. Второй корпус, который планируют снести, так и не смогли отремонтировать. В ближайшие годы его планируют полностью снести.