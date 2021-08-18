В Уфе построят студенческий кампус для суперуниверситета за 18 млрд рублей - как он будет выглядеть

Именно на этом месте должен появиться современный студенческий кампус Фото: Рустем АХУНОВ

Накануне правительство России одобрило заявку Башкирии на финансирование строительства межвузовского студенческого кампуса в Уфе. Комплекс зданий построят специально для Евразийского научно-образовательного центра, а стоимость проекта оценивается в 18 млрд рублей. До 60 процентов от этой суммы выделит федеральная казна - соответствующее решение принял премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По задумке башкирских властей, в квартале, ограниченном улицами Карла Маркса, Тукаева, Заки Валиди построят учебные корпуса, «технополис», спортивный центр и общежития для студентов и преподавателей.

ЧТО ТАКОЕ КАМПУС И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН

После утверждения проекта в правительстве России, в Уфе прошел брифинг, где чиновники раскрыли все подробности проекта. На вопросы о будущем студенческом кампусе и научно-образовательном центре ответили руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, советник Радия Хабирова по науке Руслан Казыханов и ректоры ведущих вузов республики.

- Кампус – это комплекс зданий и сооружений, который будет включать всю инфраструктуру, чтобы студенты могли обучаться, заниматься наукой, проживать, заниматься спортом, проводить совместно время. Там должно быть пространство для проведения больших научных симпозиумов и семинаров и библиотека. Место, куда будут приезжать ученые с мировым именем, - рассказал на брифинге Александр Сидякин.

По его словам, в кампусе будет не только студенческий городок, но и современная биоинженерная лаборатория и лаборатории композитных материалов, генетических исследований и авиационного машиностроения.

Советник главы Башкирии по науке Руслан Казыханов, в свою очередь, заявил, что над проектом научного центра с межвузовским студенческим кампусом работала целая команда. Всего федеральные власти рассмотрели 27 заявок, из которых отобрали восемь – они получат федеральное финансирование и статус «кампус мирового уровня». В их число попал и уфимский.

Александр Сидякин также заявил, что для реализации этого масштабного проекта власти частично расселят частный сектор на южном склоне уфимской горы. Речь идет о многострадальном микрорайоне Архиерейская слобода, расположенном прямо под окнами башкирского Белого дома.

- Часть южного склона (Архиерейка – Ред.) будет освобождена от существующих построек, появятся новые, современные корпуса для проживания студентов. Все объекты, которые там появятся, будут общественного назначения, - подчеркнул Сидякин.

Так выглядит схема межвузовского кампуса в центре Уфы

КОГДА ЖДАТЬ

Александр Сидякин озвучил также предварительные сроки строительства межвузовского кампуса в Уфе. По его словам, всего проект поделен на три очереди строительства, две из которых должны быть завершены к 2024 году.

- К 450-летию Уфы у нас появится, по крайней мере, вторая очередь кампуса, - отметил руководитель администрации главы Башкирии.

Ректор БашГУ Николай Морозкин на брифинге не скрывал своего восторга от решения правительства России по строительству студенческого кампуса мирового уровня. Дело в том, что этот проект получил путевку в жизнь только благодаря объединению двух ведущих вузов Башкирии – БашГУ и УГАТУ.

- Объединение двух вузов состоялось, оно никем больше не оспаривается. Мы направили совместную заявку по программе «Приоритет 2030», там есть совместные проекты, которые мы планируем разместить в новом кампусе, - заявил ректор БашГУ Николай Морозкин.

К слову, руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин озвучил утвержденное название нового суперуниверситета, который и станет «хозяином» студенческого кампуса мирового уровня.

- Скоро у нас на карте вместо БГУ и УГАТУ появится Уфимский университет науки и технологий. Мы надеемся, что он победит в программе «Приоритет-2030» – это значит, что 1 млрд денег пойдет только на этот вуз, – подытожил Сидякин.