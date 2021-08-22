В Уфе прошел увлекательный «Велоквест» в честь российского триколора

Жара в +35 градусов, которая пришла в столицу Башкортостана, не помешала устроить интересные соревнования. Участниками стали члены трудящейся молодёжи Уфы.

Старт заезду дали в сквере имени Мустая Карима. В чат-бот на смартфоны велосипедистов приходили различные задания, связанные с историей города Уфы. После решения различных теоретических задач, участникам было необходимо первыми добраться до определённой достопримечательности и сделать селфи. Маршрут пролегал в основном по центральным улицам столицы региона.

Победителем стала команда «Совет трудящейся молодежи» - это работники заводов «Башнефти», которая входит в «Роснефть» («Новойл», «УНПЗ», «Уфанефтехим»).

По словам ведущего специалиста по ГОЧС Управления по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций филиала АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» Алексея Жеребова, изначально о победе и не думали, хотели просто хорошо провести время с коллегами. Удалось совместить и праздничное настроение, и спорт, и патриотизм в одном месте.

Отметим, что День Государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно с 1994 года.