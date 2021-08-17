Что на самом деле происходит с брендом «башкирский мед» и как на него повлияют зарубежные инвесторы

Сейчас «сладкий бренд» Башкирии растерял свои позиции на рынке, а пасечники жалуются на убытки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот уже три года подряд с наступлением лета башкирские пчеловоды жалуются на массовую гибель пчел из-за обработки полей и лесов от вредителей. По мнению пасечников, ответственные за распыление пестицидов на сельхозугодиях и в лесных массивах не предупреждают владельцев пчел вовремя и, по этой причине, то в одном, то в другом районе погибают пчелосемьи.

Как оказалось, это не единственная проблема пчеловодов Башкирии. «Комсомолка» решила разобраться, с какими трудностями сталкиваются пасечники и почему сегодня знаменитый бренд «Башкирский мед» переживает непростые времена.

ПЛАНЫ ИНВЕСТОРА

Недавно премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров заявил, что региональным властям удалось договориться с крупным инвестором, который планирует построить в Уфе завод по переработке меда. Но это еще не все: помимо самого производства инвестор хочет открыть новые пасеки на территории 12 районов республики и создать новые рабочие места, в том числе в сельской глубинке. Объем инвестиций в этот проект – порядка 3,7 млрд рублей.

- Это будет автоматизированное, технологически совершенное производство XXI века. Продукцию свою они будут производить в основном на экспорт, поэтому здесь же рядом создадут лабораторию с международной аккредитацией по проверке качества меда, ну и выставочный павильон заодно, - поделился подробностями проекта в своих соцсетях Андрей Назаров.

Как отметил председатель регионального кабмина, инвестор обязуется провести работу по «сохранению башкирской популяции среднерусской пчелы».

- А это значит, что у наших фермеров будет качественная генетическая база, которая позволит сохранить традиционное бортевое пчеловодство. Работы начнутся уже в этом году. Первые пасеки будут созданы в Бурзянском, Ишимбайском, Кугарчинском и Куюргазинском районах, - заявил премьер-министр Башкирии.

МНЕНИЕ ПЧЕЛОВОДОВ

Оптимизм республиканских властей не до конца разделяют башкирские пчеловоды. Они сетуют на то, что их мнения по этому вопросу никто так и не спросил, хотя профессиональное сообщество всегда открыто к диалогу. Председатель башкирского отделения Союза пчеловодов России Алексей Самойлов в беседе с «КП-Уфа» поделился опасениями пасечников и определил болевые точки пчеловодства в Башкирии.

- Сам завод по переработке меда пчеловодам республики не помешает. Этот инвестор из Франции, который хочет построить завод, как раз собирается направлять продукцию в основном на экспорт, а мы всегда выступаем за его развитие. Другой вопрос в том, что он хочет завезти в республику 30 тысяч пчелосемей, что может отразиться на наших пчеловодах, - отмечает Алексей Самойлов.

Всего в Башкирии на сегодняшний день около 11 тысяч пчеловодов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По словам пчеловода, такой огромный завоз пчелосемей в Башкирию может привести к тому, что новый крупный игрок, возможно, станет занижать цены на свою продукцию. А это приведет к общему падению цен на продукцию. В итоге, небольшие пасеки могут разориться.

- Более того, уже сейчас в наших лесах не хватает места для всех пчел. В данном случае, я имею в виду конкретно Кугарчинский район. Что это значит? По закону о пчеловодстве расстояние между пасеками не должно быть менее 1,5 километров. То есть пасечники могут арендовать участки только на таком расстоянии друг от друга. А сейчас все места близ лесов в нашем районе уже заняты и те, кто хотят открыть свою пасеку, сделать этого не могут. А если крупный инвестор придет и привезет свои пчелосемьи, то, что он будет делать? Вытеснять уже существующие? – задается вопросом председатель башкирского отделения Союза пчеловодов России.

Как отмечает Алексей Самойлов, французскому инвестору разрешили поставить пасеки на территории особо охраняемых природных территориях. Но проблема в том, что там нельзя перемещаться на автотранспорте.

- Как они ульи туда завозить будут? Или что получается, ему можно, а нам нельзя (перемещаться по природным паркам на транспорте – Ред.)? – задается вопросом пчеловод.

ЕСТЬ И ПОЗИТИВ

Алексей Самойлов в беседе с «Комсомолкой» отмечает, что в проекте иностранного инвестора есть и позитивные моменты. Например, инвестор намерен покупать мед у башкирских пчеловодов и экспортировать его за границу.

- Если инвестор будет приобретать мед у нас, это будет очень хорошо для наших пасечников. Но если будет сам заниматься разведением пчел, то это может навредить нам. Обратите внимание, что согласно проекту в республике должны появиться 160 новых рабочих мест. А на сегодняшний день пчеловодов у нас около 11 тысяч! И если небольшие пасеки начнут разоряться, то их владельцы встанут на биржу труда, на пособие по безработице. Естественно, все не закроются, но даже если две-три тысячи человек пойдут за пособием, то какой тогда эффект от этих 160 трудоустроенных граждан? – говорит председатель башкирского отделения союза пчеловодов России.

Алексей Самойлов также подчеркнул, что покупка «большим игроком» меда у башкирских пасечников поможет решить проблему реализации готовой продукции. А он носит системный характер, отмечает пчеловод.

- Сравним цифры для наглядности. Со всей России ежегодно экспортируется около 3 тысяч тонн меда, тогда как та же Украина экспортирует 80 тысяч тонн меда в год. Хотя наш мед цветочный, с дикоросов, а там ничего кроме подсолнуха нет. У нас такой мед, с подсолнуха, считается второсортным. Как украинцы таких высот добились? А все очень просто. Там сегодня 10 фирм, вывозящих продукцию на экспорт. Они покупают мед у пчеловодов и продают его за границу. А у нас в Башкирии, например, вообще такой фирмы нет. Из республики на экспорт идет 30 тонн меда в год, представьте себе! – говорит пчеловод.

По его словам, появление экспортной фирмы могло бы значительно улучшить ситуацию в пчеловодстве. Именно благодаря экспорту у украинских пасечников нет проблем с реализацией.

- А в нашей республике, например, пчеловодов много и даже больше скажу – у нас перепроизводство меда. Но сбыть его очень трудно. Наши производители на ярмарки сельскохозяйственные бывает что выезжают впустую. Люди сначала мясо и овощи покупают, а о меде в последнюю очередь думают, - поясняет Алексей Самойлов.

Единственный выход из сложившейся ситуации башкирские пчеловоды видят только в поддержке отрасли со стороны государства. По мнению председателя башкирского отделения союза пчеловодов России, эту проблему решит централизованная закупка продукции.

Бороться с подделками по мнению пчеловодов, должно государство Фото: Алексей БУЛАТОВ

БРЕНД В ОПАСНОСТИ

В последние годы жители России все чаще предпочитают бренду «башкирский мед» продукцию из других регионов. Например, популярность среди любителей активно набирает мед из предгорий Алтая. Стремительное падение рейтинга меда из Башкирии связано, прежде всего, с большим количеством подделок на рынке. Это подтверждает председатель башкирского отделения союза пчеловодов России Алексей Самойлов. По его словам, сегодня за знаменитый «башкирский мед» чего только не выдают.

- Например, я часто бываю по делам в Москве. Там есть ярмарка «Коломенская», где продают продукцию под вывеской «башкирский мед». А когда я у продавца прошу показать паспорт пасеки или хотя бы доказать, что он сам родом из Башкирии, то начинаются отговорки. Все это губит наш бренд, - говорит пчеловод. По его мнению, и эту проблему может решить контроль за качеством продукции со стороны властей.

О МАССОВОЙ ГИБЕЛИ ПЧЕЛ

В беседе с Алексеем Самойловым мы не могли обойти проблему, которая третий год подряд тревожит всех пчеловодов Башкирии. Речь идет о массовой гибели пчел в результате обработки полей и лесов от вредителей. Напомним, в этом году в одном только Кугарчинском районе республики 4066 пчелосемей лишились «летных пчел», то есть тех самых насекомых, которые питают улей нектаром и около 70 пчелосемей полностью погибли.

- Впервые в этом году в правительстве приняли решение компенсировать пчеловодам убытки. Речь идет о выплате пяти тысяч рублей за каждую погибшую пчелосемью. От имени всех пчеловодов республики хочу сказать, что почин хороший, но размер компенсации не сопоставим с ущербом. Ранее компенсаций вообще не было и очень хорошо, что в этом году хоть какая-то помощь будет для пасечников. Но, повторюсь, этого очень мало и эта сумма не отражает реальных убытков, - подытожил председатель башкирского отделения союза пчеловодов России.