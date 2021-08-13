Чем удивляет УГАТУ в 2021 году?

УГАТУ - один из ведущих вузов Уфы и Башкирии: тысячи школьников каждый год мечтают стать частью сообщества этого университета. И непроста. В этой статье мы подведем итоги приемной кампании 2021 года и расскажем, чего ждать счастливчикам, которые поступили.

Главное: до 21 августа продолжается прием документов на коммерцию

КАК ПРОШЛА ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

Коронавирус продолжает диктовать правила. Поэтому в 2021 году приемная кампания в УГАТУ проходила в очно-дистанционном формате. Иными словами, абитуриенты могли подать заявление лично, придя в приемную комиссию университета, а также дистанционно: через «Личный кабинет поступающего» на сайте УГАТУ, суперсервис «Поступление в вуз онлаи н» портала Госуслуг или почтои России – кому как удобнее.

И вчерашние школьники оценили возможности: лично подали документы 3820 абитуриентов, дистанционно – 4209. Важный момент – вступительные испытания, которые проводились в дистанционном формате, проходили с использованием систем прокторинга. Это специальный контроль на онлайн-экзаменах. Так что, все честно.

В этом году УГАТУ открыл МФЦ приема абитуриентов, в котором размещались консультационные пункты по направлениям подготовки или специальностям, а также пункт приема документов, спроектированныи с соблюдением всех норм и требовании по предотвращению распространения коронавируснои инфекции. Ну а для тех, кто хотел быть в курсе событий, при этом, избежав лишних перемещений, работал call-центр. Операторы отвечали на общие вопросы по приему, а также переключали звонки на рабочие группы факультетов/институтов или на службу технической поддержки.

ВЫБОР КАК ПОДАРОК БЫВШЕМУ ШКОЛЬНИКУ

Какие приятные сюрпризы ожидали абитуриентов 2021-го? В отличие от прошлых лет, в этом году в заявлении абитуриент мог указать до 10 выбранных направлении или специальностей. К слову, раньше можно было указать не более трех.

Кроме того, вчерашний школьник мог предоставить результаты ЕГЭ по одному из двух предметов. То есть, помимо русского языка и математики (профильныи уровень), можно было сдать по выбору, к примеру, вместо физики информатику или ИКТ, или вместо химии – физику, или вместо информатики – обществознание, в зависимости от выбранного направления/специальности. Это ли не подарок для абитуриента как дополнительный шанс?

А еще сократилось количество этапов на зачислении. Если раньше основной этап делился на первую и вторую «волны», то в 2021 году было всего два этапа зачисления на очную форму обучения: приоритетный – для тех, кто поступает без вступительных экзаменов, для льготников и целевиков, и второй – основной. И все по-честному: конкурсные списки были полностью обезличены, вместо ФИО указывался номер СНИЛС, либо индивидуальный номер абитуриента, полученный им при подаче заявления.

БОНУСЫ ДЛЯ ОТЛИЧНИКОВ И ХОРОШИСТОВ

В этом году в УГАТУ подали документы 28 стобалльников, а семеро – олимпиадники - поступили без вступительных экзаменов. Но и за их исключением, разумеется, было очень много ребят с отличными результатами по ЕГЭ. Что ждет этих «новобранцев», продолжатся ли акции с премиями для отличников и олимпиадников?

- Для студентов, получивших 100 баллов по ЕГЭ, учреждена единовременная выплата - 100 тысяч рублей, - рассказывает ректор УГАТУ Сергей Новиков. - Но и это не все. Если абитуриент - призер или победитель «уровневои » олимпиады, и при этом имеет не менее 75 баллов по профильному предмету, он может рассчитывать на ежемесячную стипендию в 50 тысяч рублей.А студенты, набравшие более 250 баллов, будут получать стипендию в размере 10 000 рублей каждый месяц. Причем, даже те, кто учится на контрактной основе.

Кстати, для поступивших на коммерческой основе также предусмотрены бонусы в виде скидок на обучение: 5% - при сумме баллов 190-220, 10% - при сумме баллов 221-240, а при сумме баллов до 249 полагается 30-процентный дисконт. Согласитесь, приятно?

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