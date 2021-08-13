В партии «Новые люди» рассказали, как поднять зарплаты жителей Башкирии на 20%

Предлагается снизить налоги для предпринимателей, а они взамен повысят зарплаты своим сотрудникам — на 20% и больше. Заработанные деньги люди потратят на покупку товаров и услуг, и экономика оживёт.

Обсуждая инициативу, Алексей Нечаев констатировал, что зарплаты в бизнесе часто выдаются вчёрную из-за слишком больших налогов. Выдача зарплат в конвертах стала привычным делом.

- Существующая экономическая модель зашла в тупик. Россия — богатая страна бедных людей. Последние десять лет экономика не растёт. Доходы людей снижаются. Мы видим отток капитала. Я считаю, что время косметического ремонта, неких попыток что-то приукрасить, покрасить траву в зелёный цвет — это всё уже неработающие способы, инструменты, - сказал Алексей Нечаев, - если машина заржавела, она вообще не едет, мало её перекрасить или постучать ногой по колесу. Надо перебирать движок.

Предлагается освободить бизнес от налога на прибыль, НДС и страховых взносов. Вместо этого ввести единый оборотный налог в размере 5%.

- Если у тебя ставки низкие, люди будут получать зарплату вбелую. Ты платишь только 5% оборотного налога и 13% подоходного. Чего бы не платить? И это, конечно, увеличит собираемость налогов. Тут много хороших последствий для экономики, для её прозрачности. Начинает расти экономика. Не на 1,5% или 2%, она начинает расти на 8–10%, на 12–15%, — подчеркнул Алексей Нечаев.

Налоговую ставку «Новые люди» предлагают снижать постепенно.

- Если мы стартуем со ставки в 7% налога с оборота и каждый год будем понижать её на полпроцента, то есть за пять лет с 7% дойдём до 5%, то снижения сбора налогов не будет.

Реальность новой модели подтверждают экономисты. Специалисты Санкт-Петербургского государственного экономического университета выяснили, что при замене нескольких сборов на единый оборотный налог доходы российского бюджета только вырастут, потому что многие предприниматели смогут выйти «из тени».

Доктор экономических наук, профессор СПбГЭУ Елена Ткаченко отметила, что сейчас до 45% российской экономики находится в «серой зоне». А при проведении анонимного опроса предпринимателей, более 80% бизнесменов признались, что используют схемы по снижению НДС и «размыванию» налога на прибыль.

- За 30 лет свободного экономического развития у нас сложилась устойчивая бизнес-модель, исключающая достоверную отчётность и полную уплату налогов. Я много лет работаю бизнес-консультантом и могу сказать, что встречала не больше 10% предприятий, которые стопроцентно выплачивали все налоги», — резюмировала Елена Ткаченко.

Кандидат в депутаты от партии «Новые люди», предприниматель Олег Исаев считает, что инициатива крайне актуальна для Башкирии. Согласно данным, опубликованным в этом году службой исследований HeadHunter, треть жителей Башкортостана жалуется на нехватку денег. Они признались, что их заработной платы не хватает даже на основные потребности. Чаще всего на нехватку денег жалуются рабочие, административный персонал и люди, занятые в транспортной сфере.

- Чем выгодно отличается наша инициатива? Тем, что здесь нет ни грамма популизма, а присутствует добротный предварительный анализ и грамотно выверенное предложение, - говорит Олег Исаев. - Повышение заработной платы на 20%, следовательно, и покупательской способности россиян неминуемо подтолкнет нашу экономику вперед.