«Они ведь тоже люди!»: кто, как и зачем помогает бездомным в Уфе

Каждый год в Республиканский социальный центр по оказанию помощи бездомным обращается около 700 бомжей Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Недавно в башкирском Белорецке произошла печальная история, связанная с умирающим бездомным. Несколько дней подряд больного мужчину горожане обнаруживали возле торгового центра, однако хоть как-то ему помочь пытались немногие.

Наш собеседник Тагир Т., который поделился с «КП-Уфа» историей умирающего бомжа, рассказал, что проблема бездомных очень актуальна для Белорецка. По его словам, их в городе довольно много, однако местные власти ничего с ними не делают.

Фото: ГБУ РКСЦ помощи лицам без определенного места жительства

«Комсомолка» решила выяснить, на какую помощь могут рассчитывать бездомные в Уфе. Для этого мы побеседовали с Гульнарой Карачуриной, заведующей отделением социальной адаптации Республиканского социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства. Женщина рассказала, за какими услугами в приют обычно обращаются бездомные.

– Кому-то требуется одежда, продукты. Для тех, кому требуется жилье, в нашем центре расположено 60 коек. Кто-то просит помощи по социальному обслуживанию и восстановлению документов. Также мы даем бесплатные направления на медицинские обследования. Пожилым и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи, помогаем с оформлением в интернат. Помимо прочего, некоторым бездомным оказываем поддержку в трудоустройстве, – поделилась Карачурина.

В социальном центре бездомные могут жить от полугода до года. Если бомж дееспособен, его трудоустраивают. Также каждому выдается новая одежда и суточные продуктовые наборы. Такого набора хватает на завтрак, обед и ужин. В него входит тушенка, заварочные вермишель и картофель, чай и сахар.

Еще в социальном центре для бездомных организован досуг. Есть телевизор и песочный стол, на котором, по словам Карачуриной, «можно делать разные фигуры». Правда, как рассказывают, стол не особо пользуется интересом у бездомных. Также благотворительные организации проводят в приюте праздничные мероприятия.

В 2020 году ГБУ РКСЦ помощи лицам без определенного места жительства зарегистрировал 502 бездомных Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОЛИЧЕСТВО БОМЖЕЙ В БАШКИРИИ ИСЧИСЛЯЕТСЯ СОТНЯМИ

По словам Карачуриной, ежегодно в социальный центр обращается около 700 бомжей, однако во время пандемии их число сильно сократилось.

– В 2020 году наш центр зарегистрировал 502 бездомных. Это меньше, чем в прошлые годы. Чтобы попасть к нам, бомж должен предоставить результаты флюорографии. Он может быть переносчиком туберкулеза, а у нас здесь сотрудники и другие бездомные, поэтому это обязательное условие. Так как поликлиники в прошлом году работали только в определенные часы, с прохождением флюорографии были трудности, – поделилась Карачурина в беседе с «КП-Уфа».

Как также рассказала Гульнара Карачурина, кроме флюорографии, перед заселением в социальный центр бездомный должен пройти тесты на ВИЧ, гепатит и СПИД.

Специалист уфимского приюта, помимо прочего, сообщила, сколько бомжей насчитывается в Башкирии в настоящее время.

– Как таковой официальной статистики по количеству бомжей в республике нет. Однако, по неофициальным данным (основанных, в том числе, и на нашей статистике), в настоящее время в регионе насчитывается до трех тысяч лиц данной категории. Статистику учета бомжей вести невозможно, поскольку они нигде не зарегистрированы и не обращаются в социальные центры, – поделилась Карачурина.

Многие бездомные не хотят что-либо менять в своей жизни Фото: Дмитрий Ахмадуллин

ПОЧЕМУ ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ БЕЗДОМНЫМИ

Мы поинтересовались у специалиста, какие группы людей и по какой причине становятся бомжами в Уфе. Заведующая отделением социальной адаптации приюта выделила четыре основные группы.

– В первую очередь, это случаи, когда бывших заключенных выписывали из собственного жилья, а потом жилую площадь продавали. Второй момент – это разводы. Бывший муж или жена запивают, и их жизнь летит под откос. Также это жертвы черных риелторов. Еще довольно частой причиной является конфликт родителей и детей, – поделилась Карачурина.

По словам Гульнары Карачуриной, одна из причин большого количества бомжей на территории республики – это нежелание бездомных что-либо менять в своей жизни. Многие из них воспринимают такое существование как своеобразную свободу. И даже, получив необходимую помощь в социальном центре, довольно большая часть бомжей возвращается к привычному для себя образу жизни.

– Они тоже люди, и мы пытаемся сделать так, чтобы бездомные не чувствовали себя одинокими. Но они должны сами вписаться в общество и научиться о себе заботиться. Мы лишь помогаем им сделать первый шаг, поэтому все, что происходит с ними дальше, – это целиком их ответственность, – заявила заведующей отделением социальной адаптации приюта.