«Нет осознания, что произошло!»: Олимпийская чемпионка Загидуллина о своем «золоте»

Аделина Загидуллина - первая девушка из Башкирии, получившая золотую медаль Олимпиады Фото: https://vk.com/id8068081

Летом 2021 года уфимка Аделина Загидуллина стала олимпийской чемпионкой в составе российской сборной в командных соревнованиях по рапире. Скромной 28-летней девушке удалось стать уникальной персоной в истории башкирского спорта - до этого еще ни одна спортсменка не привозила в республику олимпийскую медаль. В разговоре с «КП-Уфа» она рассказала о спортивной карьере, муже-тренере, опыте в Токио и актуальных проблемах спорта в Башкирии.

«НУ, ЗНАЧИТ БУДЕШЬ ЧЕМПИОНКОЙ!»

Загидуллина пришла в фехтование в далеком 2003 году. Занималась она в одном зале с бронзовыми призерами Олимпиады в Афинах Реналем Ганеевым и Русланом Насибуллиным.

- У нас была с ними встреча. Я приходила за автографами. Мы с Реналем родились в один день, я ему это радостно сказала. А он ответил - «Ну, значит будешь чемпионкой!». Хочу сказать, что если в твоем зале есть человек с медалью Олимпиады, то легче идти дальше. Мне было куда стремиться, я видела, как работают олимпийцы. Тогда я мечтала, что когда-то тоже добьюсь успеха, и смогу приободрить других. Может, они тоже в будущем станут чемпионами! - говорит Аделина

ПОД РУКОВОДСТВОМ МУЖА

Разумеется, что в олимпийскую сборную страны нельзя попасть просто так. Ранее рапиристка Загидуллина становилась Чемпионкой Мира и Европы. Любопытно, что сейчас девушку тренирует ее собственный муж Егор Попов - заслуженный тренер России и Мастер спорта по фехтованию.

- Сейчас могу сказать, что тренировать супругу сейчас мне уже проще. У нас появился большой опыт работы на соревнованиях. Изначально, когда мы только сыграли свадьбу, работа поменялась. Были небольшие ссоры, мы через это проходили и было нелегко. Сейчас пришли к пониманию, так как ссоры мешали работе, - сказал Егор.

Отвечая на любимый всеми вопрос о секретах подготовки олимпийского чемпиона, Попов честно признался, что секретов у него нет.

- Это очень сложно. Спортсмен проходит много этапов - юниорский, молодежный взрослый. Попасть в четверку на Олимпиаде сложно. Во время Олимпиады в Токио я был на сборах (с Аделиной в этот момент работал тренер сборной - Ред) и думал, что буду рад любой медали. Когда получилась золотая, я был на седьмом небе от счастья! Я очень рад, что девочки, которые сейчас подрастают, увидят, что стать олимпийским чемпионом реально.

ПОЖИЛОЙ ЯПОНЕЦ С СОБАЧКОЙ

Аделине понравилась организация Олимпиады в Токио, несмотря на все ограничения из-за коронавируса.

- Нам запретили выходить из Олимпийской деревни, и мы сами ограничивали общение с волонтерами. В основном, общались внутри команды из четырех человек. Но бывало, что удавалось увидеть местных жителей. Из интересного: когда мы ехали на тренировку в автобусе, нас всегда встречали жители Токио. Улыбались, махали, слали поцелуйчики. Был забавный пожилой мужчина - он стоял с маленькой милой собачкой, взял ее на руки и махал ее лапками. Это было так мило!

Главным минусом Олимпиады конкретно для Аделины стало отсутствие болельщиков. О похожей ситуации говорил и рапирист Тимур Сафин, который в Токио заработал серебро в командных соревнованиях.

- Не хватает, словно еще одного человека в команде. Болельщики - это как дополнительный импульс. Они могут повести, подтолкнуть, - считает Аделина.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФЕХТОВАНИЯ В УФЕ

Всю свою карьеру олимпийская чемпионка тренируется в Уфе. Несмотря на спортивные успехи местной школы фехтования, развитие этого вида спорта затруднено.

- Это наша большая боль. У нас нет центра фехтования, где мы бы смогли тренировать специальную и физическую подготовку. В такой центр мы бы смогли приглашать спортсменов из других регионов, чтобы проводить сборы - это развивает, - делится идеями чемпионка.

Аделина рассказала, что и к Олимпиаде, в том числе, готовилась в уфимской спортивной школе-интернате в Затоне.

- Там тоже есть проблемы. В спальном корпусе несущая стена дала трещину. Сейчас нужна экспертиза, реконструкция и ремонт. У Башкирии нет альтернатив спортивному интернату (в нем ребята могут жить, учиться и тренироваться - Ред). Совмещать учебу и тренировки сложно, поэтому нужно такое заведение, в котором ты целенаправленно готовишься к спортивной карьере. Я сама закончила этот интернат, также его закончил и Тимур Сафин.