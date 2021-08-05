«Раздался страшный треск, и повалил дым»: в пожаре из-за удара молнии едва не погибла многодетная семья из Башкирии

Зарево от пожара было видно на соседних улицах. Фото: соцсети

Природная стихия едва не унесла жизни целой семьи и оставила маленьких детей и их родителей без крыши надо головой. Все случилось в Бирске, когда около 7 часов вечера разразилась гроза. Молния ударила в двухэтажный деревянный дом на улице Социалистической – постройка вспыхнула мгновенно, а порыв ветра перекинул пламя на соседний дом, тут же занялись деревянный сарай и баня. Улица превратилась в огромный факел, и только благодаря мужеству местных жителей, бросившихся на помощь, удалось избежать жертв.

- Когда началась гроза, мы с сыновьями были дома. Старший сын служит в армии по контракту, муж уехал на работу, он работает строителем в соседнем селе, - рассказывает Валентина Ахунзянова. – Мы выключили все электроприборы из розеток, как вдруг раздался страшный треск. Что-то громыхнуло, а потом через окно мы увидели, как повалил черный дым. Оказалось, что в соседский дом ударила молния, и он практически мгновенно полностью загорелся. А потом подул сильный ветер, и пламя перекинулось на наш дом.

Помогать тушить пожар помогали и взрослые, и дети. Фото: соцсети

Наспех собрав детей, женщина в ужасе выбежала на улицу. Собирать вещи времени уже не было – деревянные постройки полыхали словно факел. На улицу выбежали соседи – кто-то набирал номер пожарной службы, кто-то тащил ведра с водой. Помогали тушить пожар даже дети-подростки.

- Попытались с другом оказать хоть какую-то помощь таская воду и кидая землю. Дым, который бил по глазам, жар, волнение, этот день я запомню надолго... – вспоминает очевидец.

Вскоре приехали и пожарные, но тушить было уже нечего. Дома, которые семьи строили годами, вкладывая туда все силы и средства, сгорели дотла.

- Не представляю, как нам дальше быть. Скоро осень, детям в школу, а у нас все сгорело. Сейчас живем у племянницы, наш дом полностью сгорел, даже восстанавливать нечего, только с нуля строить. Спасибо неравнодушным людям, хоть вещами и продуктами на первое время нас обеспечили. Резервного жилья, как погорельцам, нам никто не выделил – придется рассчитывать только на себя, - вздыхает Валентина.

Если вы хотите помочь семье погорельцам с детьми-школьниками, вы можете сделать посильный вклад на карту 4817 7603 2514 3133 (получатель Андрей Борисович Л., старший сын семейства).

От обжитого дома остались только обугленные развалины. Фото: соцсети

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются дознаватели МЧС.

- К тушению пожара привлекалось 30 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 18 человек и 6 единиц техники. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России, - отметили в пресс-службе экстренного ведомства.