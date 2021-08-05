Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 августа 2021 15:23

«Раздался страшный треск, и повалил дым»: в пожаре из-за удара молнии едва не погибла многодетная семья из Башкирии

Домочадцы едва успели выбежать из объятого пламенем дома
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Зарево от пожара было видно на соседних улицах. Фото: соцсети

Зарево от пожара было видно на соседних улицах. Фото: соцсети

Природная стихия едва не унесла жизни целой семьи и оставила маленьких детей и их родителей без крыши надо головой. Все случилось в Бирске, когда около 7 часов вечера разразилась гроза. Молния ударила в двухэтажный деревянный дом на улице Социалистической – постройка вспыхнула мгновенно, а порыв ветра перекинул пламя на соседний дом, тут же занялись деревянный сарай и баня. Улица превратилась в огромный факел, и только благодаря мужеству местных жителей, бросившихся на помощь, удалось избежать жертв.

- Когда началась гроза, мы с сыновьями были дома. Старший сын служит в армии по контракту, муж уехал на работу, он работает строителем в соседнем селе, - рассказывает Валентина Ахунзянова. – Мы выключили все электроприборы из розеток, как вдруг раздался страшный треск. Что-то громыхнуло, а потом через окно мы увидели, как повалил черный дым. Оказалось, что в соседский дом ударила молния, и он практически мгновенно полностью загорелся. А потом подул сильный ветер, и пламя перекинулось на наш дом.

Помогать тушить пожар помогали и взрослые, и дети. Фото: соцсети

Помогать тушить пожар помогали и взрослые, и дети. Фото: соцсети

Наспех собрав детей, женщина в ужасе выбежала на улицу. Собирать вещи времени уже не было – деревянные постройки полыхали словно факел. На улицу выбежали соседи – кто-то набирал номер пожарной службы, кто-то тащил ведра с водой. Помогали тушить пожар даже дети-подростки.

- Попытались с другом оказать хоть какую-то помощь таская воду и кидая землю. Дым, который бил по глазам, жар, волнение, этот день я запомню надолго... – вспоминает очевидец.

Вскоре приехали и пожарные, но тушить было уже нечего. Дома, которые семьи строили годами, вкладывая туда все силы и средства, сгорели дотла.

- Не представляю, как нам дальше быть. Скоро осень, детям в школу, а у нас все сгорело. Сейчас живем у племянницы, наш дом полностью сгорел, даже восстанавливать нечего, только с нуля строить. Спасибо неравнодушным людям, хоть вещами и продуктами на первое время нас обеспечили. Резервного жилья, как погорельцам, нам никто не выделил – придется рассчитывать только на себя, - вздыхает Валентина.

Если вы хотите помочь семье погорельцам с детьми-школьниками, вы можете сделать посильный вклад на карту 4817 7603 2514 3133 (получатель Андрей Борисович Л., старший сын семейства).

От обжитого дома остались только обугленные развалины. Фото: соцсети

От обжитого дома остались только обугленные развалины. Фото: соцсети

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются дознаватели МЧС.

- К тушению пожара привлекалось 30 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 18 человек и 6 единиц техники. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России, - отметили в пресс-службе экстренного ведомства.

ЧПКАРТИНА ДНЯ