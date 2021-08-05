В башкирском городе из-за удара молнии сгорели два жилых дома

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Бирске разряд молнии стал причиной крупного пожара в двух жилых домах. От огня также пострадали хозяйственные постройки. Инцидент произошел на улице Социалистической вечером 4 августа, сообщило региональное МЧС.

– Поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение двух домов и надворных построек, – передали в аварийной службе.

Пожар тушили 18 человек и шесть единиц техники. Открытое горение, которое успело распространиться на площади в 120 квадратных метров, было ликвидировано в 21:47. В результате происшествия сгорели два бревенчатых дома, два дощатых сарая, баня и гараж. Погибших и пострадавших нет.