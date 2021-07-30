В Башкирии взорвался самогонный аппарат – 30 человек эвакуировали из дома, двое в тяжелом состоянии

Взрыв случился в доме по улице Матросова Фото: МЧС Башкирии

В Салавате взорвались пары спирта, который добывали в самогонном аппарате в доме по улице Матросова, 50.

По данным пресс-службы МЧС республики, сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в ночь с 29 на 30 июля. Оказалось, что в старенькой двухэтажке произошел «хлопок паров спирта самогонного аппарата». В итоге в квартире, где занимались производством самодельного алкоголя, выбило балкон, а также окна и двери. К счастью, в помещении не начался пожар.

Спасатели прибыли на место и эвакуировали из дома 30 человек. Никто из горожан не захотел отправляться во временное жилье - некоторые из них поехали ночевать к родственникам, а восьмерым разрешили вернуться в собственные квартиры.

Жильцы квартиры готовили самодельный алкоголь Фото: МЧС Башкирии

К сожалению, не обошлось без пострадавших. По данным МЧС Башкирии в тяжелом состоянии сейчас находятся мужчина и женщина 1987 года рождения. У пострадавшего гражданина ожоги 80% тела, а у гражданки – 40%.

Вскоре дом начнут обследовать местные чиновники для того, чтобы понять подлежит ли он восстановлению. Уже сейчас известно, что газовое оборудование в доме осталось целым.

Напомним, что ранее в Салавате сразу семь человек отравились неизвестной жидкостью, которую распивали вместе с алкоголем. Мужчины начали терять сознание прямо на лавочке у дома.