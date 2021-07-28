«Где пили, там и падали»: в Башкирии засняли последствия массового отравления фанфуриками

Фото: соцсети

Сразу пятеро жителей Башкирии отравились неизвестным алкоголем в городе Салават.

Кадры с места выложили в соцсетях местные жители. 27 июня несколько мужчин решили распить спиртное у подъезда дома по улице Калинина. Судя по всему, алкоголь у них был не самого хорошего качества, и уже через несколько минут после начала застолья друзья начали терять сознание. Вскоре на место приехали медики, которые госпитализировали пострадавших.

- Где пили там и падали поочередно. Скрутило и они падали, - рассказала свидетельница происходящего «КП-Уфа».

Также девушка отметила, что после произошедшего в ближайших дворах заметили стражей порядка, которые искали возможных продавцов отравы.

Напомним, что накануне глава республики Радий Хабиров говорил об уменьшении смертности из-за отравлений алкоголем. Он назвал это следствием его политики по борьбе с пьянством.