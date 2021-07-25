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Происшествия25 июля 2021 11:31

В Башкирии потерпел крушение дельтаплан: погиб пилот из Екатеринбурга

ЧП произошло в Учалинском районе
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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На месте работают сотрудники МЧС России, представители администрации муниципального образования, полиция

На месте работают сотрудники МЧС России, представители администрации муниципального образования, полиция

Утром 25 июля в Учалинском районе Башкирии произошло ЧП. На расстоянии 5 километров от деревни Старобайрамгулово на горе Кумас потерпел крушение дельтаплан без мотора.

Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, погиб дельтапланерист. Его личность уже установлена - им оказался 50-летний житель Екатеринбурга. На месте работают сотрудники МЧС России, представители администрации муниципального образования. Также дежурит скорая медицинская помощь и РОВД Учалинского района.

Напомним, что двумя неделями ранее, 9 июля, похожая трагедия произошла в Стерлибашевском районе. Здесь при жесткой посадке мотодельтаплана погиб пассажир, пилот же получил тяжелые травмы и попал в реанимацию. Известно, что летательный аппарат взлетел в районе села Стерлибашево, продержался в воздухе 10 минут и рухнул.

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