В Башкирии потерпел крушение дельтаплан: погиб пилот из Екатеринбурга

На месте работают сотрудники МЧС России, представители администрации муниципального образования, полиция

Утром 25 июля в Учалинском районе Башкирии произошло ЧП. На расстоянии 5 километров от деревни Старобайрамгулово на горе Кумас потерпел крушение дельтаплан без мотора.

Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, погиб дельтапланерист. Его личность уже установлена - им оказался 50-летний житель Екатеринбурга. На месте работают сотрудники МЧС России, представители администрации муниципального образования. Также дежурит скорая медицинская помощь и РОВД Учалинского района.

Напомним, что двумя неделями ранее, 9 июля, похожая трагедия произошла в Стерлибашевском районе. Здесь при жесткой посадке мотодельтаплана погиб пассажир, пилот же получил тяжелые травмы и попал в реанимацию. Известно, что летательный аппарат взлетел в районе села Стерлибашево, продержался в воздухе 10 минут и рухнул.