В Башкирии при падении мотодельтаплана погиб пассажир, пилот в реанимации

В Стерлибашевском районе Башкирии при жесткой посадке мотодельтаплана погиб пассажир. Пилот летательного аппарата госпитализирован с тяжелыми травмами. Он находится в реанимации. О несчастном случае рассказали приволжская транспортная прокуратура. Правоохранительное ведомство проводит проверку.

Инцидент произошел вчера, 9 июля, около десяти часов вечера. Мотодельтаплан взлетел в районе села Стерлибашево. В воздухе он продержался порядка 10 минут, после чего совершил жесткую посадку.

«Пилотское удостоверение на месте аварии среди документов пилота не обнаружено, – передали в транспортной прокуратуре. – Уведомление о планировании полета на указанном судне в Стерлибашевском районе Башкортостана в Башкирский центр ОрВД [организации воздушного движения] не подавалось».

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Работу координировал исполняющий обязанности Стерлитамакского транспортного прокурора. Ведомство организовало проверку соблюдения федерального законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.