Перспективы Белокатайского района

Рафаил Галлямов в селе Новобелокатай наладил производство и розлив питьевой воды из подземных источников

На самом северо-востоке Башкирии расположился Белокатайский район – один из красивейших уголков республики. Заезжайте, и найдете здесь целую сеть речных артерий, богатые лесные запасы и бесконечные земли, которые только и ждут, чтобы за них взялся деятельный хозяйственник.

А теперь о перспективах и возможностях их реализации – подробнее.

ФОКУС – НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Агропромышленный комплекс основной сектор экономики района, его состояние сказывается на социально-экономической ситуации в районе, - говорит Масхут Минигалин, глава Администрации Белокатайского района. - Основные направления АПК: растениеводство, животноводство мясного и молочного направления, а также переработка продукции животноводства. Большинство инвестиционных проектов реализуется в животноводстве и переработке.

Сейчас в Белокатайском районе в сфере сельского хозяйства работают 63 предприятия. В том числе, это три сельскохозяйственных производственных кооператива (имени Кирова, имени Калинина, «Нива-1») и три потребительских (СПоК «Овощи+», СПК «Белокатайский зерновой», СПСК «Ямаш»), три сельскохозяйственных предприятия (ООО «Лидер», ООО «Агротех», ООО «Победа») 53 крестьянско-фермерских хозяйств, Белокатайский филиал Дуванского многопрофильного колледжа, который тоже производит сельхозпродукцию. А еще на этом поприще функционируют 7461 личных подсобных хозяйств.

Одним из лидеров в сельхозпроизводстве района является СПК им. Кирова, директором которого является Каёв Сергей Владимирович. В своем обороте хозяйство имеет 4 572 га пашни, на котором ежегодно сеются зерновые, зернобобовые и технические культуры, однолетние и многолетние травы. Валовый сбор зерновых за 2020 год составил 41,8 тыс. центнеров при урожайности 15,8 ц/га. Еще одним направлением деятельности хозяйства является животноводство, а именно производство молока, мяса. По итогам 2020 года произведено продукции на сумму 85 млн. рублей. Поголовье скота составляет 997 голов, в том числе коров 500 голов из них 400 голов дойного стада. Численность работников 76 человек. В 2020 году хозяйством приобретено различной техники на сумму 6,6 млн. рублей, в том числе комбайн зерноуборочный Нова-340.

Активно растущему бизнесу никогда не помешает финансовая помощь. Только за 2020 год из бюджетов обоих уровней местные сельхозпроизводители получили свыше 14 млн. рублей. Деньги, конечно, идут в развитие: в прошлом году предприниматели приобрели сельхозтехнику и оборудование на сумму более 20 млн рублей, в том числе это трактора, комбайны и косилки.

Масхут Минигалин, глава Администрации Белокатайского района

БИЗНЕС НА СЕЛЕ – ВЫГОДНО?

Для тех, кто считает, что целесообразнее заниматься предпринимательством ближе к центру – несколько примеров.

С 1996 года в Белокатайском районе трудится ИП Виктор Дремин, он же дал работу 60 местным жителям. У предпринимателя есть шесть магазинов в разных селах, пекарня, продукция которой развозится по всему району, цех по производству древесного угля мощностью оборудования 160 т. древесного угля в месяц и пилорама, которая снабжает дровами население.

С 2016 года на предпринимательском поприще начал пробовать свои силы сын Виктора – Дмитрий Дремин. Мужчина вместе со своими работниками занимается выращиванием овощей и зерновых. Кроме того, он владеет кафе «Раздолье», где помимо обедов и ужинов, продают выпечку и мясные полуфабрикаты на вынос. Только на «заморозке» предприниматель заработал 149 тысяч рублей за 2020 год. С 2020 года занимается производством пакетированного чая из кипрея.

Галлямовым Рафаилом Гафуровичем с января 2011 года было налажено производство и розлив питьевой воды из подземных источников в селе Новобелокатай Белокатайского района. С начала реализации проекта «Организация розлива столовой воды» объем инвестиций составил 15 млн. рублей, создано 12 рабочих мест. С 2016 года продукция выпускается под республиканским брендом «Продукт Башкортостана». На Дегустационном конкурсе качества продукции в рамках XXIV Областной агропромышленной выставки «АГРО-2017» Челябинской области продукция индивидуального предпринимателя Галлямова Р.Г. получила высокую оценку. На крупнейшей в регионе агропромышленной выставке золотую медаль завоевала вода питьевая газированная «Белокатайская», а лимонад от ИП Галлямова Р.Г. удостоился серебра.

Помимо производства и розлива воды индивидуальный предприниматель занимается растениеводством, пчеловодством, осуществляет заготовку грубых кормов, в том числе и для реализации населению района. Николай Никитин зарегистрировался в качестве ИП в 2016 году. А сегодня мужчина снабжает население района свежим хлебом, выпечкой и кондитерскими изделиями – всего 40 наименований. На хлебобулочных в 2020 году бизнесмен выручил почти 800 тыс. рублей. А еще у него есть сеть магазинов в райцентре и селе Емаши.

ОСВАИВАТЬ ЦЕЛИНУ

Продолжаем разрушать стереотипы. Некоторые полагают, что в районах все давно поделено, и занять свое место в сельскохозяйственной нише – как одной из самых «лакомых» - нереально. Спешим сообщить: это миф. Конкретно по Белокатайскому району: прямо сейчас есть как минимум две инвестиционные площадки. Раздолье для деятеля, готового вложить деньги.

В селе Майгаза инвестора ждет очень привлекательный комплекс: более 2500 гектар земли, 5500 кв. метров промышленных и складских объектов и офисные помещения общей площадью 25 кв.м. Есть электричество, проведены газ и вода. Что можно здесь реализовать? Что угодно. А проще всего (и, вероятно, выгоднее): создать растениеводческое предприятие или комплекс молочного направления. Приезжайте – смотрите!

Вторая масштабная инвестиционная площадка расположена в селе Емаши. Здесь некогда существовал СПК «Урал», а сейчас пустуют более 5000 гектар земель сельхозназначения и целый промышленно-складской комплекс.

Детский сад в селе Емаши

Те, кто не готов начинать все с чистого листа, тоже имеют все возможности «раскрутиться» в Белокатайском районе. К примеру, в 2018 году зарегистрирован сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Ямаш». Появился он благодаря синергии ООО «Ямашпродукт» и ООО «Ямашмясо». Последнее успешно функционирует в районе уже более 15 лет. В рамках деятельности кооператива идет заготовка говядины и свинины, а также производство мясных полуфабрикатов: это пельмени, чебуреки, тефтели, вареники, голубцы. Продукция, кстати, успешно реализуется не только в районе: полуфабрикаты поставляют на полки магазинов Башкирии, Свердловской и Челябинской областей.

- Новые члены кооператива смогут использовать опыт работы этих двух предприятий, их деловую репутацию и связи, а также минимизировать расходы на стадии становления за счет уже имеющейся материально-технической базы, - говорит Масхут Минигалин.

ДОРОГИ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Району, который находится на границе нескольких субъектов РФ, положено иметь хорошо развитую дорожную инфраструктуру. Это залог успешного бизнеса, торговых (и не только) связей с другими регионами и в целом - развития района и республики.

Поэтому в Белокатайском районе ежегодно большое внимание уделяется ремонту и содержанию автодорог.

- Протяженность дорог общего пользования местного значения составляет 390,5 км, - говорят в администрации района. - За прошедший год Белокатайским ДРСУ освоено 134,7 млн. рублей. В том числе, отремонтировали автодороги Большеустьикинское – Новобелокатай, Апутово – Карантрав - Ургала на сумму 33,9 млн руб. Регулярно обновляется дорожное покрытие в селах района, асфальтируются подъезды к социальным учреждениям и целые улицы, а по мере необходимости проводят ремонт автодорог, мостов и тротуаров.

Но есть еще крупные проекты. В рамках генеральной схемы развития придорожного сервиса на грунтовой автомобильной дороге Новобелокатай-Белянка-Перевоз планируется размещение придорожных комплексов, кафе, и др. Инвесторы – местные предприниматели, и они уже включились в работу.

А в 2018 году разработан проект на реконструкцию с асфальтированием дороги Новобелокатай-Белянка-Перевоз. Необходимо финансирование для строительства. С новой трассой Уфа и Екатеринбург «сблизятся», увеличатся транспортные потоки из Башкирии в Свердловскую и Челябинскую области.

- Это позволит частично разгрузить один из самых напряженных участков на федеральной трассы М-5. А также даст толчок для развития придорожного сервиса на территории Белокатайского района, - отмечает Масхут Минигалин.

ТУРИЗМ В ТРЕНДЕ

Белокатайский район богат землей, лесом и другими природными ресурсами. Все это стоит рассматривать не только с точки зрения топливной и строительной отрасли, но и использовать для развития туризма.

- Рекреационные ресурсы района разнообразны и благоприятны для развития различных видов отдыха и туризма, - подчеркивает глава администрации Белокатайского района. – На территории протекают четыре крупных и около 30 мелких рек. У нас расположены два государственных природных заказника, в которых сохраняется целостность среды обитания многих редких представителей флоры и фауны. Также район может похвастаться богатыми охотничьими угодьями. Но и это не все. Знаете ли вы, что в Новобелокатае некогда функционировал аэропорт. Сейчас же этот аэродром бездействует. Видимо, ждет романтиков, влюбленных в небо, готовых инвестировать в авиацию.

СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ

Если у людей есть работа, хорошие условия для жизни, то и уезжать из родных мест нет необходимости. Такие районы имеют все шансы на развитие. А потому неудивительно, что в Белокатайском районе активно строится жилье и социальная инфраструктура.

В 2020 году на развитие газоснабжения в селе Новобелокатай потратили более 14 млн рублей. Вскоре здесь же построят современный ФОК – есть положительное заключение госэкспертизы. А в селе Ургала заработает врачебная амбулатория.

В прошлом году в селе Емаши построили детсад на 95 мест (за 131 млн рублей), в деревне Айдакаево - школу с детским садом (за 162,5 млн рублей). А еще завершена реконструкция ГТС на реке Большой Ик. Отдельное внимание уделяется благоустройству: в рамках республиканских и федеральных программ приводят в порядок дворы, благоустраивают парки.

Есть идеи, как сделать жизнь района еще лучше, а заодно увеличить свое благосостояние – добро пожаловать! В администрации района рады потенциальным инвесторам, и главное – готовы оказать максимальную помощь и поддержку.