Диагностика в ГКБ № 21 - залог успешного лечения

МРТ - один из самых точных и современных методов диагностики

Врачи повторяют: заболевание всегда легче предупредить, чем лечить. И важно выявить ее на ранней стадии. Ни одно эффективное лечение не может быть назначено без предварительной диагностики – лабораторных и инструментальных методов исследований.

ГБУЗ ГКБ №21 относится к ведущим многопрофильным клиникам, славящимся своим сплоченным коллективом. Отделения лучевой диагностики и клинико- диагностическая лаборатория являются отдельной гордостью больницы.

ОТ КТ И МРТ БОЛЕЗНЬ НЕ СПРЯЧЕТСЯ

Отделение лучевой диагностики в ГКБ №21 открылось в 2010 году путем объединения рентген-отделения, кабинета компьютерной томографии и радиоизотопной лаборатории, а с декабря 2020 года начал работать кабинет магнитно-резонансной томографии. После присоединения к ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа Уфимского района в состав отделения лучевой диагностики также вошли рентген-кабинеты Авдонской участковой больницы, Дмитриевской амбулатории, а также мобильный цифровой флюорограф. Все они оснащены современными цифровыми рентген-диагностическими аппаратами, и прикрепленное население имеет возможность обследоваться, не выезжая в город.

Лучевая диагностика позволяет выявить многие заболевания на ранней стадии

Кроме того, в 2020 году ГКБ № 21 приобрела мобильный маммографический кабинет «Маммоэкспресс» с рентгеновским цифровым маммографом. Теперь оба мобильных рентген-кабинета участвуют в акции «Здоровая республика – здоровый регион», и жители Уфимского и других близлежащих районов могут пройти рентген или маммографию. Благодаря этим исследованиям врачи могут своевременно выявить на ранней стадии многие заболевания, включая онкологические, что позволит вовремя начать необходимое лечение.

Центральное рентген-отделение занимает 5 этаж лечебного корпуса больницы: здесь расположены 4 рентгенологических кабинета, где проводятся разные виды исследований: рентгеноскопия пищевода, желудка и 12-перстной кишки, релаксационная дуоденография, ирригоскопия с ирригографией и многие другие. Также рентген-кабинеты есть в травмпункте и приемно-диагностическом отделении, где рентгенологические исследования проводятся круглосуточно и в экстренном порядке. В поликлинике №1 ГКБ № 21 в рамках диспансеризации пациенты проходят флюорографию и маммографию.

- Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в декабре 2020 года в ГКБ №21 установили 1,5-тесловый аппарат МРТ Canon, и теперь наши пациенты могут проходить высокоточное и высокотехнологическое обследование в рамках ОМС. Главное преимущество МРТ – его разрешающая способность. По этому параметру МРТ превосходит даже КТ при исследованиях мягких тканей. При МРТ не применяется ионизирующее излучение и полностью отсутствует лучевая нагрузка на пациента - рассказывает заведующая отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог высшей категории Гульнара Садыкова.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ В ПАНДЕМИЮ КОВИДА

Отдельно стоит отметить, что во время пандемии коронавируса, когда большинство стационаров республики перепрофилировались под ковид-госпиталя, ГБУЗ ГКБ №21 осталась одним из ведущих многопрофильных стационаров для оказания экстренной помощи. И на отделение лучевой диагностики выпала большая нагрузка во время повышенной заболеваемости Covid-19.

-Лучевая диагностика играет важную роль в диагностике пневмонии. В сезон сложной эпидемиологической обстановки одним из главных инструментов для постановки диагноза вирусная пневмония с точностью до 98% является именно компьютерная томография, - говорит Гульнара Садыкова.

В ГКБ №21 пациенты могут пройти высокоточное обследование в рамках ОМС

В составе отделения лучевой диагностики имеется кабинет компьютерной томографии с 64 – срезовым компьютерным томографом фирмы GE (США). Сотрудники кабинета компьютерной томографии: врачи-рентгенологи и рентген-лаборанты оказались на передовой по обследованию пациентов, поступающих в стационар клиники на госпитализацию как в экстренном, так и в плановом порядке для выявления вирусной пневмонии. В условиях пандемии кабинет КТ работал в круглосуточном режиме без выходных. Во время первой и второй волны пандемии коронавируса здесь ежедневно проводилось до 260 исследований.

- В нашем отделении работают 17 врачей-рентгенологов, включая 6 врачей-рентгенологов высшей квалификационной категории, врача-рентгенолога первой квалификационной категории, кандидата медицинских наук, а также 34 рентген-лаборантов и 4 процедурные медсестры. Наш сплоченный коллектив профессионалов – наша особая гордость, - признается Гульнара Садыкова.

ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Лабораторные исследования имеют очень большое значение не только для постановки диагноза, но и для контроля за характером течения заболевания, эффективностью лечения и оценки состояния организма.

Становление лабораторной службы ГБК № 21 началось в конце 1982 года. Функциональные подразделения лаборатории располагались в разных местах, что вызывало неудобства в обслуживании больных и в управлении лабораторией. С января 1983 года лабораторию разместили на 6 этаже стационарного корпуса, и сейчас там функционируют гематологический, общеклинический и биохимический отделы.

Основная работа лаборатории - клинические исследования по всем направлениям

В 1987 Городской центр по диагностике токсоплазмоза в стационаре стал отделом клинической иммунологии. В биохимическом отделе лаборатории выполняются биохимические исследования более 45 наименований с использованием современного биохимического автоматического анализатора.

- В настоящий период лаборатория выполняет более 1000 видов исследований от биохимических анализов крови до гистологических исследований. Наша лаборатория оснащена современными приборами и анализаторами известных компаний из Японии, Дании и Германии, - рассказывает заведующая клинико-диагностической лаборатории Гузель Утарбаева.

Основная работа лаборатории - клинические исследования по всем направлениям.

В клинико-диагностической лаборатории можно сдать все виды анализов крови – гематологию, биохимию, на гормоны и онкомаркеры, а также для диагностики различных инфекций, анализы мочи и других биологических жидкостей. Благодаря современному высокоточному лабораторному оборудованию в ГКБ №21 можно пройти даже редкие виды исследований, которых не предоставляют другие клиники. Часть исследований выполняются в режиме «срочно» – в течение часа и круглосуточно.

В условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки по COVID-19 ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа выполняет лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции методом ПЦР для медицинских организаций города Уфы и республики с общей численностью прикрепленного населения около 600 тысяч человек. Ежедневно проводится 800- 1000 исследований по выявлению новой коронавирусной инфекции COVID-19.Кроме того, лаборатория ГКБ № 21 одна из немногих, где определяется количественное содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови, что позволяет оценить степень иммунитета после перенесенной ковидной инфекции.

- Обязанность каждого человека — забота о собственном здоровье и здоровье своих близких. Задача клинико-диагностической лаборатории — создать все условия для этого. Наши специалисты – врачи высшей квалификационной категории, которые обладают многолетним опытом работы. Лаборатория оснащена оборудованием «экспертного класса», которое соответствует высоким стандартам лучших медицинских клиник и позволяет предоставлять результаты анализов в кратчайшие сроки, - подчеркивает Гузель Утарбаева.

Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста

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