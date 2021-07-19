Избирком заверил список кандидатов в депутаты от партии «Новые люди» в горсовет Уфы

В данный момент отделения «Новых людей» открыты в 73 регионах

Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов в Горсовет Уфы. Список в пятницу, 16 июля, заверила местная избирательная комиссия.

Как сообщили в региональном отделении «Новых людей», бороться за места в горсовете буду секретарь реготделения партии Кирилл Куликов, сопредседатель Башкирского регионального отделения «Опора России» Евгений Буянов, предприниматель в сфере интернет-маркетинга Линар Кадиков. Также в политику с «Новыми людьми» идет руководитель антинаркотического движения «Антидидер» Ринат Юсупов, заместитель директора, преподаватель школы «Гармония» Антон Копанев, генеральный директор ООО «УралСтрой» со-основатель благотворительного фонда «Любовь в сердцах» Константин Куликов и другие.

Напомним, партия «Новые люди» была зарегистрирована в марте 2020 года. Основатель — президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. На выборах в прошлом году «Новые люди» прошли в парламенты Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областей – там они смогли взять в среднем 7-8%. А на выборах в городскую Думу Томска – 15%.

В данный момент отделения «Новых людей» открыты в 73 регионах. В сентябре «Новые люди» примут участие в выборах депутатов Госдумы РФ, заксобраний и городских советов.