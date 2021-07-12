Марат Мирзаянов: «Новый закон о ранее учтенных объектах недвижимости не создаст проблем собственникам»

Заместитель руководителя Управления Росреестра по РБ Марат Мирзаянов

29 июня 2021 вступил в силу закон, согласно которому органы власти и муниципалитеты смогут самостоятельно выявлять владельцев «ранее учтенных» объектов недвижимости.

О том, для чего был принят данный закон, а также о том, как ведется эта работа, рассказывает заместитель руководителя Управления Росреестра по РБ Марат Мирзаянов.

Как и для чего будет проводиться поиск таких владельцев? И какой объект недвижимости считается «ранее учтенным»?

Ранее учтенным объектом недвижимости считается тот объект, права на которые были оформлены в «старом» порядке, до введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (31.01.1998). Такие права, как правило, оформлялись в БТИ, у нотариусов, в земельных комитетах, они признаются юридическими действительными, но сведения о них не содержатся в реестре недвижимости (ЕГРН) – базе Росреестра об объектах недвижимости и правах на них.

Внесение в ЕГРН таких недостающих данных повысит степень защиты имущественных интересов владельцев ранее учтенной недвижимости, а также станет одним из шагов по наведению порядка в земельно-имущественной сфере. В целом же, полнота данных реестра недвижимости существенным образом оказывают влияние на инвестиционную, экономическую и социальную повестку регионов.

Как отражается на гражданах отсутствие сведений о них в ЕГРН как о собственниках конкретных объектов недвижимости?

Сведения из ЕГРН регулярно выгружаются в различные информационные системы органов власти и организаций, таких как: система ГИС ЖКХ, налоговая служба и другие, а также – в онлайн-сервисы, такие как: «Справочная информация об объектах недвижимости в режиме онлайн», «Публичная кадастровая карта» «Личный кабинет правообладателя» и т.д. Отсутствие сведений в данных ресурсах может затруднить процедуру получения той или иной государственной или муниципальной услуги. К примеру, отсутствие сведений о собственнике конкретного объекта может стать проблемой, когда органом власти будет решаться вопрос о выкупе земельных участков, в случае принятия решения об их изъятии для государственных нужд.

Кто будет заниматься выявлением правообладателей, это затронет граждан непосредственно?

Выявлением правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости будут заниматься органы местного самоуправления, они же будут осуществлять осмотр этих объектов на местах, чтобы убедиться в их существовании. Они будут обращаться к своим архивам, получать информацию у других органов публичной власти (органы внутренних дел, органы ЗАГС, налоговые органы, пенсионный фонд, нотариусы, БТИ). Они же будут направлять сведения о правообладателях данных объектов недвижимости в Росреестр.

С органами местного самоуправления Управлением Росреестра по РБ уже организована работа по сопоставлению перечней ранее учтенных объектов недвижимости. Общее их количество в республике – порядка 570 тысяч, в том числе помещения, здания, сооружения, земельные участки.

Каким образом это затронет самих граждан? Нужно будет присутствовать при осмотре ранее учтенного объекта, понадобится ли уплачивать какие-то сборы, пошлины?

Фактически эта работа не затронет владельцев ранее учтенной недвижимости. Все осмотры объектов муниципалитеты будут производить самостоятельно, присутствие владельцев не обязательно. Если гражданин получит проект решения о выявлении его, как правообладателя конкретного объекта недвижимости, то он вправе направить возражение в течение 45 дней. Также хочу обратить внимание на один очень важный момент. Без личного участия собственника – право за него никто не зарегистрирует. Сведения о правообладателях ранее учтенного объекта недвижимости, которые направляет муниципалитет в Росреестр, вносятся только в один из подразделов базы. Для того чтобы зарегистрировать права, собственник по своему желанию может обратиться в МФЦ с приложением правоустанавливающего документа на объект недвижимости. При этом с января 2021 года он может не уплачивать за регистрацию ранее возникшего права госпошлину. Таким образом, для собственника вся эта процедура будет совершенно бесплатна.

Что касается налогообложения. Придется платить больше?

Вовсе нет. Как правило, данные о собственниках, которые зарегистрировали свои права надлежащим образом в «старом» порядке, уже давно переданы в налоговую службу и они исправно платят налоги. Однако возможно, что те владельцы, которые по каким-то причинам «выпали» из налогового оборота, будут включены в него, что весьма справедливо.

СПРАВКА

По данным Росреестра в Башкортостане из 4,5 млн учтенных объектов недвижимости более 570 тыс. объектов не имеют информации о собственниках (219 тыс. - земельные участки; 350 тыс. - объекты капитального строительства; 75 тыс. - квартиры в многоквартирных домах). Как правило, это владельцы объектов недвижимости, которые оформили право на них до вступления в силу закона о государственной регистрации (до 31.01.1998) и до сих пор не осуществляли с данными объектами никаких сделок.