Жилье становится доступнее: СберБанк расширил ипотеку на строительство частных домов

СберБанк расширил программу ипотеки с господдержкой для семей с детьми на строительство частных домов

СберБанк расширил программу ипотеки с господдержкой для семей с детьми на строительство частных домов. Льготная ставка составляет 5,3% годовых и фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет.

Программа действует для семей, у которых в период с 1 января 2018 года до 1 марта 2023 года родился первый или последующий ребёнок, а также для семей, в которых есть ребёнок с инвалидностью.

Азамат Салихов, и.о. управляющего Башкирским отделением Сбербанка:

Сейчас в рамках программы такие семьи смогут оформить ипотеку по льготной ставке на покупку готового дома у юридического лица или строительство индивидуального дома. На фоне пандемии и выгодных предложений по ставкам спрос на частные дома заметно вырос. Так, с начала 2021 года СберБанк в Республике Башкортостан в рамках различных программ получил более 700 кредитных заявок на индивидуальное жилищное строительство, а за тот же период 2020 года этот показатель достиг лишь 300 заявок.

В этом году в Башкирии СберБанк выдал более 450 миллионов рублей ипотеки на объекты индивидуального жилого строительства. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Семьи, подходящие под условия программы, могут оформить ипотеку на сумму до 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос должен составить от 15% стоимости недвижимости.

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