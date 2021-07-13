Что будет с с десятками заброшенных детских лагерей в Башкортостане?

Фото: Вислов Иван

До конца 90-х крупные предприятия Башкирии содержали как минимум одну турбазу, где работники отдыхали целыми семьями. Однако сегодня здравницы, некогда принадлежавшие промышленным гигантам, оказались никому не нужны.

Печальная участь постигла турбазу «Солнечная», которая принадлежал Уфимскому предприятию «Химпром». Расположенная в живописном месте на берегу реки Уфимки, турбаза до 99-го принимала семьи сотрудников предприятия. Однако в начале 2000-х содержать базу отдыха стало нерентабельно, а в 2004 обанкротилось и само предприятие. Сегодня это не просто лагерь-призрак, это полуразрушенная и неохраняемая заброшка. Все, что не уничтожили бульдозеры, растащили охотники за цветметом. Кому сейчас принадлежит земля лагеря «Солнечный», не ясно. Так печально завершилась судьба соц. объекта одного из самых богатых предприятий химической отрасли Башкирии.

Руководитель группы компаний ООО "АНН" Арсений Маслов прокомментировал ситуацию: «Несколько лет назад Агентство стратегических инициатив разработало документ, в котором предлагалось восстановить заброшенные турбазы и детские лагеря отдыха по всей России. Тогда на реализацию проекта планировали выделить почти 135 млрд. рублей. Он позволил бы увеличить число отдыхающих в загородных лагерях на 1,5 миллиона в течение 5 лет».

Более того, по прогнозам экспертов, проект бы окупился – за 5 лет отдача достигла бы 105,1 млрд. рублей, а число созданных рабочих мест составило бы 68,5 тысяч. Не нужно быть экономистом, чтобы понять выгоду такого проекта. Однако дальше разработки документов и прогнозов дело не пошло. И это еще одна причина того, что по всей России сотни туристических объектов с готовой инфраструктурой становятся заброшками.