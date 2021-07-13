Крупное импортозамещение

Нефтяная компания победила в номинации «Крупный и еще крупнее». Фото: Артур Салимов

Нефтяная компания победила в номинации «Крупный и еще крупнее». Премией награждают предприниматели и руководители компаний, которые внесли особый вклад в развитие бизнеса в Башкирии. Победители определяются по итогам голосования экспертного сообщества и на основании оценок сотрудников региональной редакции газеты «Коммерсантъ – Уфа».

«Башнефть» приобрела контрольный пакет акций в уставном капитале завода по производству катализаторов для процессов гидроочистки в 2019 году. Катализатор гидроочистки – уникальный отечественный продукт, который работает как на тяжелых, так и на легких видах сырья. После опытно-промышленных испытаний, которые получили высокую оценку специалистов уфимских нефтеперерабатывающих заводов «Башнефти», началась промышленная поставка катализаторов гидроочистки на НПЗ компании «Роснефть». И на сегодняшний день все НПЗ «Роснефти» полностью перешли на катализатор гидроочистки дизельных фракций, который производят в Стерлитамаке на предприятии «РН-Кат». Это первый катализатор гидроочистки дизельных фракций для российской нефтеперерабатывающей отрасли, способный полностью заменить иностранные аналоги для получения дизельного топлива Евро-5 с ультранизким содержанием серы менее 10 ррм.

Специалисты «РН-Ката» в этом году разработали также технологию производства катализатора гидрокрекинга, которая увеличивает выпуск высококачественных моторных топлив класса Евро-5 из вакуумного газойля. Компания планирует начать промышленный выпуск нового катализатора в 2021 году. На первом этапе он будет поставляться на уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, а в перспективе — на другие предприятия «Роснефти».