Судьба заброшек. Будут ли реконструировать брошенные объекты в Уфе?

Некоторые заброшенные места находятся едва ли не в центре города. Как этот стадион «Промсвязь» Фото: Рустем АХУНОВ

Уфа превращается в город заброшек. В последнее время в соцсетях местных жителей появились десятки фотографий и сообщений об объектах, которые раньше принадлежали крупным предприятиям города, а сегодня находятся в полном запустении. Горожане даже составили негласный рейтинг уфимских заброшек.

СТАДИОН И КАТОК «ПРОМСВЯЗЬ»

Спортивные объекты еще несколько лет назад принадлежали заводу «Промсвязь». Однако с закрытием предприятия большой стадион с беговыми дорожками и административным корпусом с тренажерным залом и сауной оказался никому не нужен. Местные жители негодуют – стадион отвечает всем требованиям. На нем проходили массовые мероприятия, а в последние годы работы зимой там заливали каток. Место было невероятно популярно у городской молодежи. Сюда приезжали кататься со всего города. Сегодня объект заброшен – ни катка, ни стадиона.

ГОРНОЛЫЖНАЯ ТРАССА

Сегодня мало кто вспомнит, что в Уфе когда-то функционировала еще одна полноценная горнолыжная трасса!! Располагается она в лесу, что за Дворцом спорта. Сейчас там есть воркаут-площадка, беговые и велосипедные дорожки. То есть, пространство не пустует. Но пройдя чуть подальше в сторону железной дороги, можно наткнуться на заброшенную и забытую горнолыжную трассу.

Сейчас горожане катаются, в основном, на склонах, выходящих на реку Уфа. Но одного склона для такого большого города мало, говорят местные любители лыжного спорта.

Когда-то это была вершина горнолыжной трассы Фото: Рустем АХУНОВ

СТАДИОН ВОЗЛЕ ТЕАТРА «НУР»

В 2013 году стадион продали за 90 миллионов рублей частному лицу и с тех пор объект пришел в полный упадок. Местные говорят о том, что со стадиона растащили все, что можно унести: железки, трубы забора, резиновое покрытие. А ведь когда-то здесь был один из лучших в городе открытых катков. После продажи местный власти пообещали, что «спортивно-оздоровительное предназначение этой территории сохранится», однако, уже 8 лет он заброшен. «Сейчас еще подождут, когда все забудут, что здесь был стадион, и построят дома», - опасаются местные жители, - ведь развивать спортивный общественный объект местные власти явно не собираются».

В рейтинг городских заброшек Уфимцев включили не только спортивные объекты.

СЕВЕРНЫЙ АВТОВОКЗАЛ

Несколько лет назад Северный автовокзал Уфы перестал принимать и отправлять рейсовые автобусы. Местные власти объявили, что сделано это по экономическим причинам - содержать вокзал стало невыгодно из-за малого количества рейсов. Все их перенаправили на Южный автовокзал.

Недавно власти Уфы сообщали, что здание северного автовокзала реконструируют и сделают из него подобие рынка или ТЦ. Но из-за пандемии коронавируса, планы пришлось отложить, и местные жители опасаются, что здание так и продолжит пустовать.

Северный автовокзал не принимает и не отправляет рейсы уже много лет Фото: Рустем АХУНОВ

ПАРК НЕФТЕХИМИКОВ

Еще несколько лет назад Парк нефтехимиков был самым популярным местом Черниковки. Однако сейчас парк находится в запустении: здание ДК «Химик» разрушается, мозаика отваливается. Местные власти не первый год обещают, что приведут его в порядок, но ничего не происходит. Парк аттракционов, парашютная вышка, на которой проходили соревнования, трасса спидвея – все это уничтожено или приходит в запустение.

Сейчас в бывшем здании кинотеатра располагается спортивная школа олимпийского резерва, где вместо кинозала — зал спортивный. Только все металлические элементы на здании покрылись ржавчиной. Асфальт возле входа облупился, а крыльцо рассыпалось.

Для детей в этом парке, по словам коренных черниковцев, был самый настоящий рай. Повсюду работали карусели, продавали мороженое и сахарную вату. Сейчас от прежних аттракционов остался только голый бетон.

Руководитель группы компаний ООО "АНН" Арсений Маслов прокомментировал ситуацию: «Печально наблюдать, как построенные объекты культуры и спорта приходят в запустение. Это недопустимо как с культурной, так и с экономической точки зрения. Ведь, постройка новых объектов требует куда больших вложений, чем затраты на реконструкцию. Тем более, большинство стадионов, Домов культуры создавалось в Советский период, а тогда, как мы знаем, строили на века. Очевидно, что необходим план по масштабной реконструкции заброшенных городских объектов».