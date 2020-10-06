«Постояльцы лежат голые на матрасах»: что на самом деле скрывает уфимский пансионат, попавший в скандал

Автор фотографий утверждает, что пожилые постояльцы постоянно находятся без постельного белья и нормальной одежды

На днях в соцсетях разгорелся настоящий скандал: началось все с того, что местные СМИ опубликовали шокирующие фотографии, сделанные сотрудником (сейчас уже бывшим – Ред.) уфимского пансионата для престарелых «Моя семья». На снимках изможденные пожилые люди лежат полураздетые на голых матрасах, без постельного белья, а их худоба наталкивает на мысль, будто несчастных стариков и не кормят вовсе.

Что же творится в уфимском пансионате – постановка или настоящий концлагерь в центре города, разбиралась «Комсомольская правда».

«ТАКУЮ СТАРОСТЬ ДАЖЕ ВРАГУ НЕ ПОЖЕЛАЕШЬ»

Если верить описанию с официального сайта, пансионат «Моя семья» - настоящий рай для пожилых людей, которые хотят провести остаток жизни в окружении заботы и уюте.

- Наша миссия – обеспечивать качественный и профессиональный уход за пожилыми людьми, а также лежачими постояльцами. Если вашим родным и близким нужен качественный профессиональный уход, внимание, поддержка и забота, загородный пансионат «Моя семья» – разумное решение проблемы и выход из сложной ситуации, - утверждают владельцы частного пансионата.

А вот на официальном сайте пансиона не комнаты, а роскошные номера. Интересно, как они выглядят в реальной жизни

Содержание постояльцев тут платное: от 400 рублей (круглосуточный уход за активными постояльцами без питания) до 1000 рублей (круглосуточный уход с пятиразовым питанием для лежачих пациентов). Сумма достаточная, чтобы родственники могли рассчитывать, что их близкие находятся в комфорте и накормлены.

- Я проработала в пансионате «Моя семья» всего пару дней, да и то неофициально. Потом я просто перестала выходить на работу, потому что не могу видеть, в каких условиях содержатся эти несчастные постояльцы, как мучаются люди, которые старше меня в несколько раз, - говорит Марина Т. (имя изменено – Ред.), автор тех самых фотографий.

Девушка уверяет, что внутри пансионата творится настоящий ужас – постояльцев держат впроголодь, готовят хоть и из свежих продуктов, но порции настолько мизерные, что наестся ими даже пожилому человеку практически невозможно. Старики спят на проломанных кроватях со сломанным реечным дном, иногда даже без матрасов и без постельного белья. Мол, даже и халатов и нательного белья на всех не хватает, поэтому некоторые вынуждены лежать голыми на кроватях. А самое ужасное, по словам Марины, что эти люди – не могут ни двигаться, ни говорить, поэтому даже не могут пожаловаться родным на издевательства персонала.

- В других палатах, где ходячие пациенты, конечно, условия совсем другие. Они-то могут рассказать, как с ними обращаются, а скандал руководству совсем не нужен. А этих людей, у которых уже деменция или другие серьезные болезни, никто не жалует. Их могут и ударить, и обматерить. Когда я только устраивалась на работу, мне напрямую было велено особенно с ними не церемониться, - вздыхает девушка.

Марина говорит, что выложила фотографии в соцсети специально: чтобы как можно больше людей обратило на проблему внимание, чтобы родственники узнали в этих изможденных стариках своих близких и пришли на помощь, чтобы пансионат проверили прокуратура.

- Чтобы власти начали проводить проверку и наказали виновных за жестокое обращение с пожилыми людьми. Помните, все мы когда-то состаримся, но такую старость даже врагу не пожелаешь, - заявляет неравнодушная уфимка.

По словам бывшей сотрудницы пансионата, пожилых людей даже кормят - и то впроголодь

«ПРОВЕРКА ЗАГЛЯНУЛА ВО ВСЕ КОМНАТЫ И ХОЛОДИЛЬНИКИ»

Генеральный директор пансионата Александр Васильев в ужасе от подобных обвинений. По словам мужчины, он 24 часа 7 дней в неделю находится в пансионате (такая уж специфика работы), и никогда постояльцы его пансионата ни в чем не нуждались. Да и происхождение скандальных фотографий руководитель пансионата объясняет просто.

— Это палата, в которой лежат нетранспортабельные люди, которые передвигаются с огромным трудом или не могут двигаться вовсе, нуждаются в постоянном уходе и присмотре. Уборка в пансионате и выполнение гигиенических процедур происходит одномоментно. То есть убираются помещения, а сами постояльцы в этот момент купаются. Перед тем, как уложить их в чистую кровать, их раздевают, снимают постельное и нательное белье, чтобы постелить чистое, свежее. Именно в этот момент и произошла фотосъемка. Повторюсь, на то, чтобы раздеть, переодеть пациента, постелить ему чистую постель, уходит максимум 10 минут, - объясняет Александр Васильев.

Генеральный директор пансионата утверждает, что из постояльцев никогда никто ни в чем не нуждался

Ответил генеральный директор пансионата и на другие обвинения в свой адрес, в частности – насчет болезненной худобы постояльцев.

- Эти бабушки очень старенькие, очень больные. Там реально люди, высохшие по причине старости и болезней, а не потому, что мы не кормим их. Наши постояльцы обеспечены всем необходимым – и матрасами, и постельным бельем, и питаются они регулярно, впроголодь у нас никто не сидит, - утверждает мужчина.

Что касается общения с родственниками, то сейчас посещения запрещены из-за эпидемии коронавируса, но всегда можно позвонить в пансионат по видеосвязи и лично посмотреть, как все там устроено.

- После публикаций в СМИ в наш пансионат приехали со внезапной проверкой сотрудники следственного комитета и МВД. Они опросили всех постояльцев, и люди сказали, что всем довольны, что им нравится в пансионате. Эти показания подробно зафиксировали. Проверили все комнаты, заглянули во все холодильники и кастрюли – чем же мы тут стариков кормим. И снова ни одна бабушка ни на что не пожаловалась, хотя если бы реально повод был, уж полицейским бы они сразу все рассказали. А на прошлой неделе с внеплановой проверкой к нам приходил наш курирующий орган – Министерство труда и соцзащиты, проверяли, как мы карантинные требования соблюдаем, и опять – никаких претензий у них не возникло, - заверяет директор пансионата.

ОФИЦИАЛЬНО

В республиканском следственном комитете подтвердили – в учреждении действительно сейчас ведется тщательная проверка.

- В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что в уфимском пансионате для пожилых людей «Моя семья», грубо относятся к пожилым постояльцам, а также не в полной мере обеспечивают их питанием и постельными принадлежностями. По данному факту проводится доследственная проверка. Следователям предстоит опросить постояльцев, руководство и работников пансионата, исследовать условия проживания, проверить соответствие оказываемых услуг требованиям, установленным законом. В ходе проверки действиям руководства и работников организации будет дана правовая оценка, - уточнили в пресс-службе ведомства.