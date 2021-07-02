На двоих 148 лет!: необычная пара сыграла выездную свадьбу вдали от ЗАГСа

Новоиспеченным молодоженам на двоих почти полтора столетия. Фото: госкомитет Башкирии по юстиции

Накануне в селе Базгиево, что в Шаранском районе Башкирии, прошла необычная свадьба. Узами брака сочеталась пара молодоженов, которым на двоих исполнилось 148 лет. Новоиспеченная невеста Назиря Потапова недавно отметила свое 79-летие, а ее жениху Фаризу Шакирову буквально через месяц исполнится 69 лет. Пожилая пара проживает в местном отделении Октябрьского дома-интерната для пожилых и инвалидов. Вот уж поистине, любви все возрасты покорны.

Чтобы не подвергать опасности «молодых» во время пандемии коронавируса, сотрудники Шаранского ЗАГСА провели выездную регистрацию брака. На церемонии присутствовали соседи «молодых» по интернату, глава районной администрации Фидан Ишемгулов и местный ансамбль народных песен и танцев.

Семейная пара проживает в отделении Октябрьского дома-интерната в селе Базгиево Шаранского района

После того, как молодожены расписались, им вручили памятные подарки и пожелали семейного счастья и благополучия. Свидетельство о бракосочетании новоиспеченной семейной паре вручила сотрудница ЗАГСА Гузель Халилова.

79-летняя невеста Назиря Потапова родилась в деревне Арово, что в Чишминском районе Башкирии в далеком 1942 году. В филиал Октябрьского дома-интерната для пожилых и инвалидов она прибыла без малого шесть лет назад – 28 августа 2015 года. Ее супруг Фариз Шакиров родился в селе Какрыбаш Туймазинского района республики, а в дом-интернат прибыл совсем недавно – 23 октября 2020 года. Здесь они оба нашли свою любовь и судьбу.

Недавно постояльцы того же Октябрьского дома-интерната для пожилых и инвалидов также сыграли необычную свадьбу – невесте 33, а жениху – 72 года.

«Комсомольская правда» поздравляет молодоженов с этим знаменательным днем и желает им крепкого здоровья и семейного благополучия!

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