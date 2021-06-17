Им возраст не помеха: в Башкирии сыграла свадьбу необычная пара, жениху - 72, а невесте - 33

Фото: Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов

На днях в Октябрьском сыграла свадьбу необычная пара – связать себя узами брака решились постояльцы местного интерната для инвалидов и престарелых. Новоиспеченному жениху 72 года, а его избраннице всего 33. Для обоих молодоженов, кстати, людей с непростой судьбой, это первый брак. По их собственному признанию, объединила их любовь к музыке.

Некогда успешный музыкант Мунир Ханафеев оказался в доме престарелых после того, как попал в трудную жизненную ситуацию. В молодые годы он окончил музыкальное училище в Казани, а затем играл в группе «Синтез». Вместе с коллективом он исколесил весь Советский Союз. Сейчас пожилой мужчина сам пишет песни и исполняет их на музыкальных вечерах в интернате.

В свободное от занятий музыкой время Мунир Ханафеев работает в мастерской интерната по ремонту обуви. Для своей возлюбленной Эльвиры он сшил не одну пару обуви. В том числе и специальной, ортопедической – у женщины проблемы с ногами. Это, а еще музыкальные вечера и сблизили пару. Они познакомились два года назад и сразу поняли, что нашли родственную душу. Недавно пара решила узаконить свои отношения.

Официально это первый брак для обоих молодоженов

Эльвира Басырова оказалась в социальном учреждении в Октябрьском в 2016 году. Судьба у этой доброй и светлой женщины также очень тяжелая. Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник, знакомый с ее историей, ранее она жила в Уфе, хотя сама родом из села Языково. Там она некоторое время жила с мужчиной, но тот умер, и Эльвире пришлось вернуться в родное село. К сожалению, ухаживать за ней было некому – мама давно умерла, а другие родственники не хотели брать на свои плечи уход за инвалидом. Так она и оказалась в интернате.

Как рассказала знакомая Эльвиры, в юности ее сбила машина, из-за чего девушка тогда стала инвалидом – ей очень тяжело передвигаться.

- Она очень добрая, светлая, несмотря на тягости жизни всегда улыбалась. Не считала себя какой-то не такой, - вспоминает знакомая Эльвиры

Новоиспеченные молодожены сыграли свадьбу 10 июня во Дворце бракосочетаний в Октябрьском. Под марш Мендельсона и с соблюдением всех свадебных традиций они расписались и отправились обратно в интернат. Но уже в собственную, отдельную комнату.