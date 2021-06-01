Житель Башкирии погиб в ДТП спустя неделю после получения водительских прав

К сожалению, он получил слишком серьезные травмы и скончался на месте аварии

Рано утром 31 мая в Давлекановском районе Башкирии произошла авария со смертельным исходом.

Как сообщили в ГИБДД, на 37 км автодороги Давлеканово-Ивангород 18-летний местный житель за рулем «Лады Калина» не справился с управлением и съехал в кювет, где опрокинулся. К сожалению, он получил слишком серьезные травмы и скончался на месте аварии. Известно, что молодой человек всего неделю назад получил водительское удостоверение.

В ДТП также пострадали двое пассажиров, мужчины 26 и 33 лет с различными травмами были госпитализированы в центральную больницу района. Начато разбирательство.