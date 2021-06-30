Ректор УГНТУ: Нефтяной университет - для студентов, которые хотят большего

Представители вуза в рамках круглого стола рассказали, почему вообще стоит поступать в УГНТУ, о широких возможностях для студентов и новых особенностях учебной программы. Хотите получить профессию, которая актуальна не только сегодня, но и через десять лет – читайте дальше.

ПОЧЕМУ НУЖНО ПОСТУПАТЬ В УГНТУ?

- УГНТУ - уникальный университет, - говорит ректор УГНТУ Олег Баулин. - Единственный в России, который является опорным вузом страны, опорным вузом компаний «Газпром», «Лукойл», первым стратегическим партнером компании «Роснефть», участником Лиги вузов компании «Газпром нефть», опорным вузом компании «Сибур».

Это многопрофильный университет, который создает практически безграничные возможности для студентов. Например?

Большое количество учебных программ – и не только в «нефтянке», но и в области химии, биотехнологий, цифровых технологий и т.д. Даже китайский язык здесь изучают по отраслям. По словам ректора, это дает студентам возможность участвовать в международных проектах, а капитализация выпускника повышается кратно.

У студентов нефтяного есть возможность получить двойную специальность. Например, в дополнение к IT можно получить образование технолога. Очень удобно. УГНТУ практикует и необычный формат обучения: вместо решения задач и зазубривания формул – создание собственного проекта.

- Студент принимает участие в формировании своей образовательной траектории. Ребята могут попробовать себя в науке, в проектной деятельности или в социальном предпринимательстве, - рассказывает Олег Баулин.

«НЕ ПРОСТО УЧИТЬСЯ – БРАТЬ ПО МАКСИМУМУ»

Вуз поддерживает проектную деятельность и материально: в прошлом полугодии общая сумма финансирования составила более 20 млн рублей.

- Тем ребятам, которые всегда хотят большего, прямая дорога в УГНТУ, - говорит Олег Баулин.

И еще про обучение:

– Мы взаимодействуем с ведущими вузами страны и с университетами других стран. Что это дает студентам: они обучаются у ведущих профессоров и доцентов, имеющих актуальные научные школы, проводят исследовательскую часть курсовых и выпускных квалификационных работ, проходят практику в других университетах, - рассказал Александр Могучев, проректор по учебно-методической работе. – Впрочем, в УГНТУ не нужно просто учиться, нужно обязательно быть активным, использовать все возможности для своего развития, брать по максимуму. В том числе, вуз поддерживает творческую и спортивную деятельности. А еще студент всегда может обратиться со своей идеей – мы поможем ее реализовать в рамках ежегодных лидерских проектов. Недавно выделили бокс ребятам, которые решили собрать гоночный болид.

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ - В РАЗЫ БОЛЬШЕ

В 2020-м документы подали более 12000 человек, а в этом году ожидается еще больший поток. Что с бюджетными местами?

- В 2019 году было 2579 бюджетных мест суммарно по УГНТУ, а в этом году - свыше 3800 бюджетных мест по всем формам обучения. У сегодняшних абитуриентов существенно увеличились шансы поступить на бюджетные места, - отметил Олег Баулин.

Для льготных категорий выделено более 330 бюджетных мест. И 500 целевых - для ребят, которые заключили договоры с предприятиями.

- Подавать документы можно очно и дистанционно, что очень удобно для ребят из других регионов, - пояснил Денис Каретников, проректор по организации приема студентов и профориентационной деятельности. – Из новшеств: с этого года учитывается ЕГЭ по выбору. Например, вместо физики можно сдать химию, или вместо химии – биологию. Это тоже увеличивает шансы поступающих.

А вот победители и призеры заключительных этапов олимпиад могут поступить без вступительных испытаний. Также они автоматически попадают в программу поддержки талантливых студентов. А это и зарубежные стажировки, и повышенная стипендия - до 100 тыс. рублей.

Кстати, в УГНТУ самое большое количество бюджетных мест в магистратуру и аспирантуру по республике: магистратура – 1166, аспирантура – 77.

- Неважно, где вы учились до этого. Пробуйте свои силы – шансы есть, - рекомендуют в вузе.

ЕСЛИ НЕ ХВАТИЛО БАЛЛОВ

По итогам 2020 года на самые востребованные специальности (бюджет, очно) средний проходной балл составлял от 200 баллов и выше. Ожидается, что в этом году проходной балл останется на том же уровне, либо даже будет чуть ниже. А если не хватило баллов, можно поступить на платные места.

- Стоимость - на уровне 2020 года. На самые популярные направления это, в среднем, около 65 тысяч рублей в семестр, - пояснил Денис Каретников. – И всегда есть возможность перевестись в процессе обучения на бюджет.

Для справки: прием документов поступающих на бюджет по только по результатам ЕГЭ на очную и вечернюю формы обучения завершится 29 июля; на «заочку» - 14 августа (для поступающих по внутренним экзаменам, в т.ч. выпускники СПО) и 21 августа (по ЕГЭ). Прием документов в магистратуру и аспирантуру завершается 6 августа. Для поступающих на платные места прием документов идет поэтапно,в т.ч. в сентябре-октябре для поступающих только на заочную форму.

И про жилищный вопрос:

- Всем первокурсникам (очной формы обучения) в обязательном порядке мы предоставляем общежитие, - утверждает Александр Могучев. – Всего у нас около 5000 мест, так что никто на улице не останется.

ПРО НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Какие новые специальности появились в УГНТУ?

- По среднему профессиональному профилю: сварка, дефектоскопия, а также бюджетные места по направлениям «туризм» и «дизайн», - рассказывают представители вуза. – На «вышке» увеличилось количество программ по IT-направлению, появилась специальность «цифровая экономика», в перспективе – «цифровая энергетика и робототехника». Вводится программа «альтернативные источники энергии». Перечень программ и дальше будет расширяться.

А вот и еще одна «фишка» УГНТУ: корпоративные группы. Студент может выбрать до 4 рабочих специальностей, и один учебный год целиком посвятить практике в разных компаниях. При этом срок обучения не увеличивается.

- Студент пробует свои силы, получает производственный опыт, и потом уже доучивает теорию, - поясняет Олег Баулин. – Это помогает студентам определиться с будущей профессией.

НАЧАТЬ КАРЬЕРУ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ? ЛЕГКО

- Сегодня УГНТУ имеет один из самых высоких показателей трудоустройства и средней зарплаты среди выпускников России. По этому показателю мы находимся выше части профильных вузов Москвы и Санкт-Петербурга, - отметил Олег Баулин.

Найти работу мечты студентам помогает Центр карьеры УГНТУ.

- Мы оказываем помощь молодым специалистам в трудоустройстве, их профессиональной адаптации к условиям постоянного меняющегося рынка труда, - рассказывает Гульназ Галиева, директор Центра карьеры УГНТУ. - Поэтому в вузе проводятся мероприятия, нацеленные на успешное трудоустройство: ярмарки вакансий, Дни карьеры, презентации компаний, мастер-классы, деловые игры, Нефтегазовый кадровый форум. Ежегодно проходит распределение выпускников, а также на базе университета проводятся собеседования в целях трудоустройства в крупнейшие региональные, российские и зарубежные компании.

А девушкам реально найти работу?

- Зачастую успешнее трудоустраиваются те, кто уже начал работать во время учебы, потому что , получая знания и проявляя их в трудовой деятельности, студенты приобретают опыт, - подчеркивает Гульназ Галиева. - Однако с трудоустройством наших студенток никогда не возникало проблем, потому что востребованность выпускников УГНТУ остается на высоком уровне. Подтверждением этому являются наши показатели по успешному трудоустройству за последние 5 лет как юношей, так и девушек.

- Важно понимать: с поступлением в УГНТУ у человека появляется очень широкий спектр возможностей и механизмов индивидуализации своего обучения. Студент должен пробовать и искать себя, УГНТУ – это место превращений, - отмечает Олег Баулин.