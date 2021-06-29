Маму похоронили, а он еще не знает: мальчику, пострадавшему на отдыхе у озера в Башкирии, пытаются помочь врачи

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В минувшее воскресенье в Тумазинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП: УАЗ «Патриот» на большой скорости сбил 32-летнюю женщину и ее 11-летнего сына, которые переходили дорогу. От удара несчастных буквально разбросало по дороге, от полученных травм молодая женщина скончалась на месте, ее сына с множественными ушибами и переломами увезли в больницу.

- Альмир сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Совсем ребенок без настроения лежит. У него открытый перелом ноги, сейчас на вытяжке, сломана ключица, а также поврежден позвоночник. Завтра врачи будут оперировать ногу, потом будут проводить МРТ позвоночника. Рядом с ним находится его папа, который поддерживает его. Альмир даже не знает, что его мамы больше нет в живых. От удара его отбросило сильно, в кювете потом лежал, - рассказала бабушка пострадавшего мальчика Алиса Камаева.

Сейчас ребенок находится в туймазинской больнице, поэтому родным приходится ездить к нему из Белебея. В дальнейшем ребенка ожидает длительная реабилитация, но врачи надеются, что все обойдется без серьезных последствий.

Погибшую маму мальчика, 32-летнюю Динару Камаеву, уже похоронили накануне. Проститься с женщиной пришли ее друзья и коллеги. Многие вспоминали погибшую добрыми словами – как отличного специалиста, преданного своему делу (Динара несколько лет проработала акушером в белебеевском роддоме, а когда наступила пандемия коронавируса, перешла работать медсестрой в «красную» зону, где спасла десятки человеческих жизней – Ред.).

«СПАСЛА ЧЕЛОВЕКА, А САМА НЕ УБЕРЕГЛАСЬ»

Напомним, в тот роковой день супруги Динара и Салават Камаевы отправились вместе с сыном на озеро Караидель, чтобы искупаться и отдохнуть. Машину семья решила припарковать рядом с трассой, а вечером, собираясь домой, Динара с сыном переходили трассу, чтобы отнести вещи в машину, когда их на большой скорости сбил внедорожник. Родственники рассказали, что автомобиль выехал на огромной скорости и даже не попытался притормозить или избежать столкновения. Сейчас по факту аварии дорожные полицейские проводят проверку, а следователи ходатайствуют о передаче материалов дела в межрайонный следком.

Родные погибшей женщины рассказали, что незадолго до столкновения Динара спасла человека.

- Когда они ехали на озеро, перед ними остановилась машина, из которой вывалился человек. Оказалось, что у него начался приступ эпилепсии, он задыхался и бился в припадке. Динара не растерялась и оказала ему первую помощь, тем самым спасла ему жизнь. А сама, бедняжка, не убереглась… - вздыхает ее свекровь.

Сейчас родным погибшей женщины очень нужна помощь: на дальнейшее лечение и реабилитацию ребенка, поездки к нему за десятки километров в больницу требуются финансы, которых в семье, только что похоронивших близкого человека, попросту нет. Если вы хотите помочь пострадавшему мальчику, вы можете сделать посильный вклад (карта привязана к номеру 8(927)9201791 на имя Алиса Муллануровна К., бабушка Альмира).