«Столько жизней спасла в красной зоне, сама не убереглась»: 32-летняя медик погибла на трассе в Башкирии

Родные вспоминают о Динаре как о добром и отзывчивом человеке. Фото: соцсети

Стали известны подробности аварии, унесшей жизнь 32-летней женщины на трассе в Туймазинском районе Башкирии. Напомним, все произошло около 7 часов вечера на автодороге Самара-Уфа-Челябинск, неподалеку от озера Кандрыкуль. Молодые супруги из Белебея Динара и Салават К. вместе со своим 12-летним сыном приехали на озеро отдохнуть и искупаться. Машину решили поставить неподалеку от дороги, у обочины, чтобы не заезжать на территорию самого озера. Уже вечером семья стала собираться домой: Динара вместе с сыном переходила трассу, чтобы отнести вещи в припаркованный автомобиль, когда неожиданно на огромной скорости их снес УАЗ «Патриот» за рулем которого находился 32-летний житель Октябрьского. Как рассказывают в соцсетях очевидцы аварии, от удара мать с сыном подбросило на несколько метров в воздух и раскидало по дороге. На помощь бросился супруг Динары, который шел следом, но было поздно. От многочисленных травм молодая женщина скончалась на месте до приезда медиков. 12-летний Альмир получил открытые переломы рук и ног и сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.

- Проезжали мимо, зрелище не для слабонервных. На дороге лежало тело, накрытое простыней. Совсем маленькое, думал, это ребенок, - с ужасом вспоминает Марсель Х.

По словам родственников, водитель внедорожника гнал по трассе с огромной скоростью

Многие задались вопросом, зачем вообще перебегать трассу, где нет никакого перехода. Другие отметили, что если бы въезд в Кандрыкуль не был бы платным, людям не пришлось бы искать лазейки и парковаться прямо на трассе.

- Всегда природный парк и озеро были достоянием народа, а сейчас за въезд заплати, за каждого человека заплати. Вот и не может простой народ со своей нищенской зарплатой отдохнуть и искупаться. Ищут лазейки и получаются трагические случаи, - возмущается Алексей Я.

НЕДАВНО ОТПРАЗДНОВАЛА 32-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Погибшей оказалась 32-летняя жительница Белебея Динара К. Родные молодой женщины рассказали, что она сначала работала акушером-гинекологом в роддоме при белебеевской центральной больнице, а когда началась эпидемия ковида, перешла в «красную» зону. Несколько дней назад Динара отпраздновала свой день рождения, а теперь родные не могут осознать, что их любимицы больше нет в живых.

- Никак не хочется верить! Кто прав, кто виноват - выяснится, но жизнь моей двоюродной сестрёнки оборвалась. Это самое страшное. Такая энергичная, добрая, жизнелюбивая! До пандемии работала в роддоме, потом в «красной» зоне. 21 июня только исполнилось 32 года! Не верится, что случилась такая трагедия . Стольким людям спасала жизнь, помогала появиться на свет, но самой было отмерено так мало... – скорбит родственница погибшей Альфия Касымова.

«ВОДИТЕЛЬ ДАЖЕ НЕ ПОДОШЕЛ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ – ЖИВЫ ЛИ ЛЮДИ»

По факту смертельного ДТП сотрудники дорожной полиции начали разбирательство. А родственники погибшей женщины ищут свидетелей аварии, у которых сохранился момент аварии на видеорегистраторе.

Семья всегда была дружной и часто старалась выезжать на отдых. Фото: соцсети

- Когда Динара переходила трассу, машин вообще не было. Тут это внедорожник вылетел, на огромной скорости. Он даже не попытался затормозить или уйти от удара. А сам водитель даже не подошел к пострадавшим узнать, живы ли они вообще, не вызвал скорую, ничего. Ему было все равно, что только что погиб человек под колесами его машины, - возмущается родственник погибшей Руслан Ибатуллин.

Если вы стали очевидцем аварии и можете предоставить записи с видеорегистратора, вас просят связаться с родственниками по номеру 8(937)492-77-77.

СМЕРТЕЛЬНОЙ АВАРИЕЙ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ И СЛЕДОВАТЕЛИ

Смертельной аварией в свою очередь заинтересовался и следственный комитет.

- Туймазинский межрайонный следственный отдел ходатайствует перед прокурором района о передаче материалов проверки по факту ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье погибшей Динары К. и желает скорейшего выздоровления ее сыну.