На трассе в Башкирии внедорожник сбил мать с 12-летним сыном – женщина погибла

фото: ГИБДД РБ

Вечером 27 июня на трассе в Туймазинском районе Башкирии водитель на внедорожнике сбил мать с 12-летним сыном. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

ДТП случилось около 19:00 на автодороге Самара-Уфа-Челябинск, недалеко от озера Кандры-куль. 32-летний житель города Октябрьского за рулем УАЗ «Патриот» совершил наезд на пешеходов, когда те перебегали проезжую часть в неположенном месте.

– В результате аварии 32-летняя жительница Белебея скончалась на месте происшествия. Её 12-летний сын с травмами госпитализирован, – передали в ГИБДД.

Как сообщает издание «Туймазинский вестник», трагедия случилась на глазах у главы семейства. По словам мужчины, он вместе с женой и сыном приехал искупаться в Кандры-куле. Внедорожник сбил его супругу и сына, когда те вечером стали собираться домой и переносить вещи в припаркованную на обочине машину.