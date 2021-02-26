Мужчину судили за публичное оправдание террористической деятельности

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил 29-летнего жителя башкирского города Сибая Динара Аллаярова к пяти годам колонии строгого режима за оправдание терроризма в соцсетях. Об этом сообщила республиканская ФСБ.

– Аллаяров […] с использованием своей личной страницы социальной сети «Вконтакте» распространял материалы, публично оправдывающие деятельность международной террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории РФ, – пояснили силовики.

Во время судебного заседания мужчина согласился с предъявленным обвинением. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке.