Альтернативный способ вернуть или укрепить здоровье

Давайте признаемся: как только что-то заболело, мы, вместо того, чтобы идти к врачу, просто принимаем обезболивающее. И нередко на обезболивающем многие из нас живут годами. Но мы и сами понимаем, что это неправильно.

И как же здорово, что в Уфе есть место, где вам помогут найти причину боли и избавиться от нее навсегда, вернув себе радость движений. А с собой можно привести и друзей, и родных, потому что Центр доктора Бубновского – это не только всемирно известная кинезитерапия, но и многое другое.

НАЙТИ ПРИЧИНУ И С НЕЙ РАБОТАТЬ

Представьте – заболела поясница. Не каждый сразу сообразит, что это может быть что-то серьезное, например, грыжа.Еще меньшее количество людей осознают: далеко не всегда причина именно там, где болит.

- Если заболела спина, проблема, может быть, ниже – в мышцах ног. Поэтому в этом случае массаж спины, прогревание – эти действия эффекта могут и не дать. Надо работать с причиной, а не с симптомами, - утверждает главный врач Центра доктора Бубновского Руслан Ахкямов. - Таблетки зачастую дают только временное облегчение, а операция – вариант, приемлемый в самых запущенных случаях. Наш Центр предлагает лечение… движением. Причем это не агрессивные нагрузки, а мягкая грамотная работа с организмом, который работает как единое целое. В этом и заключается смысл кинезитерапии.

Для тех, кто не сталкивался с этим термином: кинезитерапия– это система методов и способов лечения и реабилитации, основанная на том, что движения тела помогают обновить, улучшить и сохранить хорошее функциональное состояние костей и мышц, сердечно-сосудистой и других систем организма. Это один из самых современных способов возвращения гибкости суставам и спине.

- Если причину не убрать, то человек будет привязан к массажисту, остеопату или мануальному терапевту, - отмечает Руслан Ахкямов. - Когда человек приходит к нам, мы выясняем, где таится корень зла, составляем индивидуальную программу, проводим курс лечения, а затем даем рекомендации по поддержанию своего здоровья, которые можно спокойно выполнять дома. Это – долгосрочное улучшение качества жизни. Разумеется, такая тактика выгоднее: не надо постоянно ходить по врачам и без конца пытаться решить проблему.

ЭФФЕКТ – НАГЛЯДНО

В Центре доктора Бубновского используются специальные многофункциональные тренажеры – совсем не то, с чем вы имели дело в фитнес-клубе. На таких тренажерах могут заниматься и получать реальный эффект и дети, и люди солидного возраста, и пациенты с ограниченными возможностями здоровья.

- Функциональный тренажер Бубновского не создает нагрузки на суставы, он считается медицинским тренажером, плюс – применяется авторская методика, - говорит главный врач Центра Руслан Ахкямов. - В фитнес-клубах же тренажеры не адаптированы для людей разного уровня физического развития, а местные инструкторы, как правило, не имеют медицинского образования. Как только человек приходит в наш Центр, мы проводим обследование, выясняем, где проблема, особенности организма, в соответствии с этим составляется индивидуальная программа. Затем, каждую неделю проводим контрольное обследование – смотрим, что происходит с организмом в динамике. И корректируемпрограмму: какие-то упражнения убираем, какие-то добавляем.

В результате сам пациент понимает, что с ним происходит, видит эффект, от чего и его мотивация заниматься дальше тоже растет.

КОМУ ПОМОЖЕТ КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Конечно, в Центре доктора Бубновского спасают не только от боли в пояснице и между лопатками. Спектр проблем, которые (оказывается!) вполне решаемы – довольно широк. Иными словами, есть масса проблем, где кинезитерапия окажется той самой палочкой-выручалочкой. Например, синдром замороженного плеча, когда человек не может поднять руку. В таких случаях даже рубашку надеть – целая история. И тут вам помогут врачи и инструкторы Центра доктора Бубновского.

А еще эта методика оказывается результативной в таких случаях, когда, казалось бы, и сделать ничего нельзя…

ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ КОВИДА И НЕ ТОЛЬКО

В Центр доктора Бубновского обращаются не только за кинезитерапией. К примеру, в разгар пандемии была очень популярна программа для восстановления после коронавируса.

- Она включала в себя занятия тренажерах, массаж и посещение соляной шахты. Кстати, многие, кто попробовал, продолжают ходить в соляную шахту – потому что чувствуют эффект, - говорит Руслан Ахкямов.

Есть специальные программы и для детей, куда включены соляная шахта и кислородный коктейль.

- Обычно это им в удовольствие. В последнее время у нас очень много юных клиентов. Даже в 2020-м году, несмотря на коронавирус, не было падения по детским программам, - поделился директор Центра.

Что еще здесь могут предложить, спросите вы. Помимо занятий в реабилитационных залах, лечебной гимнастики и массажа, для посетителей Центра работает сауна, фитобар и кедровая фитобочка. Для диагностики состояния нервной системы здесь проводят электронейромиографию. А при воспалительных заболеваниях в тканях, суставах, сухожилиях, травмах костей, и не только применяется ударно-волновая терапия.

Адрес: г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 16/4, тел. +7(347) 255-44-63

www.bubnovsky-ufa

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