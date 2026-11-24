13-летний подросток из Башкирии пропал на берегу реки Ай 7 ноября. Его поиски продолжаются. Фото: МВД по РБ

Уже третью неделю в Башкирии ищут 13-летнего Айгиза (имена всех несовершеннолетних здесь и далее изменены – Ред.) из деревни Аюпово Мечетлинского района. 7 ноября мальчик пошел на рыбалку с другом и, предположительно, упал в реку Ай. К поискам практически сразу подключились добровольцы, а также все экстренные службы и правоохранительные органы. А через восемь дней с момента пропажи мальчика ушел из жизни его родной дедушка, 61-летний Ришат Каримов.

Что на данный момент известно об обстоятельствах пропажи и ходе поисков Айгиза, читайте в нашем материале.

СПАС ДРУГ

Напомним, 13-летний Айгиз в тот злополучный вечер вместе с другом Ильнуром пошел на ночную рыбалку на реку Ай. Некоторое время мальчики просто удили рыбу, но в какой-то момент Айгиз не удержал равновесие на берегу и упал прямо в ледяную воду. Ильнур бросился его спасать, и у него это получилось. Он помог сверстнику выбраться на сушу и сразу бросился в деревню, чтобы позвать на помощь взрослых. Но когда те пришли на место, на берегу уже никого не было.

Как рассказал «КП-Уфа» дядя мальчика Ринат Каримов, родители сразу же позвонили в полицию и МЧС, а около 23:00 родственники и односельчане самостоятельно вышли на поиски.

В поисках 13-летнего подростка задействованы спасталеи, полицейские и следователи СК. Фото: МВД по РБ

По одной из версий, после того, как Ильнур побежал за помощью, Айгиз мог встать и попытаться отойти подальше от берега, но впотьмах не сориентировался и снова упал в воду. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются правоохранительные органы.

НЕ ПЕРЕНЕС ПОТЕРЮ ВНУКА

Как рассказывал «КП-Уфа» дядя Айгиза Ринат Каримов, с первых же дней после пропажи мальчика родственники были уверены, что он именно утонул. Тогда же на поиски в бассейн реки Ай стали ежедневно выходить сотни жителей района: сельчане обследовали акваторию на моторных лодках и катерах по воде и прочесывали местность по берегу.

ЧП произошло 7 ноября на реке Ай в Мечетлинском районе Башкирии. Фото: МЧС РБ

Принимал участие в поисках 13-летнего Айгиза его дедушка Ришат Каримов. Вместе с сыновьями Ильнаром и Ринатом они каждый день сплавлялись вниз по течению реки на лодке.

- Здесь у нас людей на лодках хватает, посменно еще работают водолазы, дно обследуют. Здесь со всего района люди, волонтеры тоже приехали, спасатели. Вся семья тоже здесь: мы с братом, дедушка мальчика, - рассказывал «КП-Уфа» дядя Айгиза на пятый день поисков.

К сожалению, через три дня после этого разговора, стало известно о скоропостижной кончине 61-летнего Ришата Каримова - 15 ноября на фоне переживаний за внука у него остановилось сердце. Известно, что он более 30 лет служил в Министерстве экологии республики, был инспектором по охране животного мира. За годы службы шесть раз получал звание «Рыцарь леса» от Фонда защиты животных, есть у него и другие награды. Вместе с супругой воспитал пятерых детей.

61-летний Ришат Каримов более 30 лет служил инспектором в Министерстве экологии Башкирии. Фото: Минэкологии РБ

Поиски Айгиза тем временем продолжаются, но родственники считают, что шансы его найти тают день ото дня.

- Пока нам везет с погодой, продолжаем искать. Но течение сильное настолько, что может отнести в Уфимку. Вот тогда сложнее намного будет. Надежда только на то, что за корягу зацепится или если с помощью эхолота на дне увидим, - говорил дядя мальчика.

13-летний Айгиз вырос в многодетной семье в деревне Аюпово. У него есть старшая и младшая сестры. Папа работает водителем вахтовым способом на Крайнем Севере, мама – учительница математики и завуч в школе села Юнусово.

МЧС по Башкирии для поисков пропавшего подростка подняли в воздух беспилотники. Фото: МЧС по РБ

ОФИЦИАЛЬНО

По факту безвестного исчезновения 13-летнего подростка Следком по Башкирии завел уголовное дело. В пресс-службе ведомства сообщают, что следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, а ход и результаты расследования находятся на контроле руководства регионального СК.

- Совместно с сотрудниками МВД и МЧС республики продолжаются массированные розыскные мероприятия, обследуется акватория, береговая линия и прилегающая территория, допрашиваются родственники и знакомые пропавшего, - прокомментировали в СК по Башкирии.

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