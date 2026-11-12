Друг вытащил 13-летнего мальчика из ледяной воды и побежал за помощью. Но когда взрослые пришли, на берегу уже никого не было

13-летнего мальчика спасатели разыскивают, в том числе, с помощью БПЛА в акватории реки Ай. Фото: МЧС по РБ/ МВД

Уже почти неделю в Башкирии ищут 13-летнего Айгиза (имена всех несовершеннолетних здесь и далее изменены – Ред.) из деревни Аюпово Мечетлинского района. Мальчик исчез после того, как друг его спас от гибели и побежал за помощью. К поискам уже подключились всевозможные службы, но найти ребенка пока не могут. Что известно о его пропаже, читайте в нашем материале.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРОПАЖИ

Всё случилось в субботу, 7 ноября. Около 19:00 Айгиз вместе с приятелем Ильнуром отправился на ночную рыбалку к реке Ай. Место, которое выбрали подростки, находилось в трех километрах от их деревни.

Некоторое время мальчики просто удили рыбу, но в какой-то момент Айгиз не удержал равновесие на берегу и упал прямо в ледяную воду. Ильнур бросился его спасать, и у него это получилось. Он помог сверстнику выбраться на сушу и сразу бросился в деревню, чтобы позвать на помощь взрослых. Но когда те пришли на место, на берегу уже никого не было.

Как рассказал «КП-Уфа» дядя мальчика Ринат Каримов, родители сразу же позвонили в полицию и МЧС, а около 23:00 родственники и односельчане самостоятельно вышли на поиски Айгиза.

Пропавший Айгиз. Фото: МВД РБ

ПОИСКИ

По одной из версий случившегося, после того, как Ильнур побежал за помощью, Айгиз мог встать на берегу и попытаться отойти подальше, но впотьмах не сориентировался и снова упал в воду. Родные убеждены, что он утонул.

– Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Мы же вместе с папой и дедушкой мальчика, со спасателями и водолазами ищем тело, – рассказывает Ринат Каримов. – На лодках тут нам помогает много людей, недостатка в этом нет. Но нам нужен мощный сонар, который мог бы достать до дна. С таким оборудованием поиски пойдут быстрее, но такое мало у кого вообще есть. Вчера приехали к нам в деревню ребята из Екатеринбурга, помогают «просвечивать» дно реки. Но если они завтра уедут, то опять поиски могут затянуться. Мы вниз по течению спускаемся и ищем.

Родственники считают, что шансы найти тело ребенка тают день ото дня.

- Пока нам везет с погодой, продолжаем искать. Но течение сильное настолько, что может отнести в Уфимку. Вот тогда сложнее намного будет. Надежда только на то, что за корягу зацепится или если с помощью эхолота на дне увидим, - говорит дядя мальчика.

В поисках подростка задействованы спасатели, местные жители и волонтеры. Фото: МЧС по РБ

По данным «КП-Уфа», 13-летний Айгиз вырос в многодетной семье в деревне Аюпово. У него есть старшая и младшая сестры. Папа работает водителем вахтовым способом на Крайнем Севере, мама – учительница математики и завуч в школе села Юнусово.

К ДЕЛУ ПОДКЛЮЧИЛАСЬ МВД И СК

Сейчас в поисках мальчика принимают участие местные жители, сотрудники МЧС, МВД, водолазы Госкомитета республики по ЧС и волонтеры поискового отряда «БашРегионСпас». Экстренные службы и правоохранительные органы применяют беспилотные летательные аппараты, прочесывают берег на квадроцикле, на воде ищут с помощью катера.

К поискам также подключились следователи и криминалисты регионального управления СК. Вместе с полицейскими и спасателями они обследуют акваторию и прилегающую территорию. Правоохранительные органы также допрашивают родственников и друзей пропавшего. По факту безвестного исчезновения подростка возбуждено уголовное дело.

Дно реки Ай обследуют водолазы госкомитета Башкирии по ЧС. Фото: МЧС по РБ

Если у вас или ваших знакомых есть возможность предоставить мощный сонар для исследования дна реки Ай, свою помощь вы можете предложить дяде мальчика. Для этого нужно позвонить по телефону: 8-987-255-70-51 (Ринат).

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